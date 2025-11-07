“サナエ売れ”という言葉をご存じでしょうか。これは10月に就任した高市早苗総理大臣の愛用品の売り上げが全国で急増しているという現象を表す言葉なんです。取材すると、県内でも高市総理が使う文房具が品切れになる店舗が出るなど“サナエ売れ”現象が起こっていました。



10月21日に就任した高市早苗総理大臣。女性初の総理となり、NNNの調査によりますと、就任直後の内閣支持率は71％と2000年以降の政権発足時点での支持率では4番目の高さとなっています。

いま注目されているのが高市総理の愛用品です。





高市早苗首相「第104代内閣総理大臣に任命されました高市早苗でございます」そのうちの1つが、就任記者会見で使っていたボールペンです。このペンの売れ行きが全国で急激に伸びているというのです。7日、山形市内の文房具店を取材しました。小坂憲央アナウンサー「高市総理が使用しているボールペンはこちらでも扱っていますか？」くまがい・熊谷昌和代表取締役「もちろん扱っています。ジェットストリームという商品。高市首相が使っているのはライトピンクという特別な色のボールペン。それがいま品切れ」こちらの店では、5日ほど前から高市総理が使っているものと同じ色のボールペンが品切れになっています。店頭には同じ商品で色違いのものが並んでいました。くまがい・熊谷昌和代表取締役「これは黒と紺だが、これのピンクの色が非常に人気で品切れ。やっぱり“推し活”なんでしょうね。同じものでないとだめだということなのでしょう」ボールペンには10種類の色がありますが、高市総理が使っているライトピンクだけが品切れ状態となっています。国会での論戦でも総理がボールペンを使う姿がテレビで放映され、店には毎日のように問い合わせがあるといいます。くまがい・熊谷昌和代表取締役「シニアのテレビをよく見ている方が購入している。どちらかというと男性が多くて、奥様や娘さんへのプレゼントなどで」このボールペンは多機能ペンと呼ばれる商品で、4つの色に加えてシャープペンシルとしての使えます。価格は税込み1100円です。小坂アナウンサー「もっと高級なペンを使っているのかなという気持ちもしますが」くまがい・熊谷昌和代表取締役「庶民的なんでしょうね」メーカーに注文したものの、全国的に需要が急増していて、入荷時期については未定だということです。くまがい・熊谷昌和代表取締役「ちょっと予測がつかない人気。我々としてもここまでは考えられなかった」小坂アナウンサー「そうなると手に入れたい人は増えてくるのでは」熊谷昌和代表取締役「注文していただいてしばらくお待ちいただく形になると思う」このほか、県内を中心に9店舗を営業している「八文字屋」では、同じ色のボールペンが数日前からすべての店舗で品切れとなっているといいます。また、山形市などで5店舗を展開する「こまつ書店」でも7日現在、全店で品切れの状態となっているということです。高い注目の中でスタートした高市総理。国民の期待に応える手腕が問われています。