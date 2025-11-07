全長5m未満 都市型SUV

ベントレーは、2026年発表予定の同社初のフル電動モデル（EV）に関する仕様を一部明らかにした。わずか7分の充電で約160km走行できるとしており、この充電速度は市場最速クラスとなる。

【画像】堂々たる風格のラグジュアリーEV【ベントレーEXP 15コンセプトを詳しく見る】 全28枚

つまり、このモデルは最大300kWの充電速度を実現する可能性がある。現在英国で最も充電速度が速いEVはロータス・エメヤで、最大400kWの充電に対応している。



ベントレー初のEVの予告画像 ベントレー

ただし、この速度を達成するには高性能の充電器が必要だ。英国の平均的な充電器容量は約120kWで、それ以上の速度に対応供できるものはごく一部である。

11月5日の発表ではプラットフォームの詳細は明かされなかったが、このEVはポルシェとアウディが開発した『PPE』プラットフォームの派生版をベースとするため、その性能は新型ポルシェ・カイエン・エレクトリックからある程度推測できる。

カイエン・エレクトリックはデュアルモーター/四輪駆動パワートレインを採用し、ベースグレードで400ps、最上位グレードでは805ps（ローンチコントロール使用時は約1000psに上昇）を発揮する。108kWhのバッテリーを搭載し、最大600kmの航続距離を実現すると見込まれる。

両車がどの程度共通化されているかは未確認だが、全長5m弱のカイエン・エレクトリックとベントレーのEVがほぼ同サイズであることから、関連性は高いと予想される。

すでに公道テスト走行を開始

ベントレーCEOのフランク＝シュテフェン・ヴァリザー氏は発表の中で、EVを「2026年末頃」に正式発表し、翌年から納車開始予定だと明かした。また、公式画像も初めて公開し、次のように語った。

「ベントレー初の完全電動モデル、世界初の真のラグジュアリー・アーバンSUVであり、大胆な前進を象徴するものです。持続可能なラグジュアリーと技術的卓越性という当社のビジョンを体現しています。業界をリードする充電性能と紛れもないベントレーの個性とデザインを備え、革新、クラフトマンシップ、持続可能性によって定義される未来、ブランドにとってエキサイティングな新時代の幕開けとなります」

ベントレーはすでに公道テスト走行を開始しており、そのプロトタイプも目撃されている。

全長5m未満とベントレーの現行モデルの中では最もコンパクトなサイズで、SUVらしいシルエットが確認できる。ボリューム感のある表面処理、堂々としたプロポーション、比較的低い車高など、デザインには7月公開のコンセプトカー『EXP 15』の影響が色濃く表れている。