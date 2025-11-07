モデル・タレントのみちょぱこと池田美優さんが自身のインスタグラムを更新。27歳の誕生日にロサンゼルスからラスベガスを旅したことを報告しました。

【みちょぱ】27歳誕生日はLA＆ラスベガス旅行！「とにかく盛りだくさんの旅で最高でした」





みちょぱさんは、「今回の誕生日旅行はロサンゼルスからのラスベガスへ

連れて行ってもらいました〜」と綴り、旅行中のロサンゼルスでの画像を投稿しています。









投稿された画像には、「行きたいところありすぎて観に行く時間なかったから記念に」と、ドジャースタジアムの看板の前でピースサインをする記念写真や、







「supreme安くて爆買い」と、ショップで帽子を試着している様子。









「ワイスピの聖地巡り次はもっと奥の方も行く！！」と綴り、映画『ワイルド・スピード』のロケ地とみられる場所で撮影した画像などが投稿されています。









中でも、「いきってオープンカー借りました」とコメントを添えた、サングラスをかけ、オープンカーの助手席でカメラを見上げる、みちょぱさんの表情が印象的です。









みちょぱさんは「ラスベガスは2人とも初だったからせっかくならって 日本で国際免許とって ロス→ラスベガスを車で移動したり とにかく盛りだくさんの旅で最高でした」と、誕生日の旅を振り返っています。









【担当：芸能情報ステーション】