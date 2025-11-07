林亜莉奈が劇的バーディで逆転V 長田莉子、郡山瞳2位【マイナビ ネクストヒロインツアー】
＜kintone Golf Tournament 最終日◇7日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞ツアー外競技マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第15戦の最終ラウンドが終了した。林亜莉奈（はやし・ありな）が最終18番ホールで劇的バーディを奪い、トータル9アンダーで今季2勝目を挙げた。
【写真】人気者の宿命？ 激しい“水攻め”です
トータル8アンダー・2位タイには長田莉子と郡山瞳。トータル7アンダー・4位には小島彩夏が入った。トップタイからスタートした新藤励はトータル6アンダー・5位。今季プレーオフ2敗で、悲願のツアー初優勝を目指した園田結莉亜はトータル3アンダー・8位タイで2日間を終えた。開催コースの大栄カントリー倶楽部をホームグランドにしている菊地姉妹は、姉のりおがトータル3オーバー・35位タイ、妹のレイナがトータル4オーバー・38位タイだった。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第15戦 最終結果
林亜莉奈 プロフィール＆成績
合格者は？ 女子最終プロテストの結果
合格者のコメント続々！ 女子プロテスト特集ページ
TOTOジャパンクラシック 2日目の結果
【写真】人気者の宿命？ 激しい“水攻め”です
トータル8アンダー・2位タイには長田莉子と郡山瞳。トータル7アンダー・4位には小島彩夏が入った。トップタイからスタートした新藤励はトータル6アンダー・5位。今季プレーオフ2敗で、悲願のツアー初優勝を目指した園田結莉亜はトータル3アンダー・8位タイで2日間を終えた。開催コースの大栄カントリー倶楽部をホームグランドにしている菊地姉妹は、姉のりおがトータル3オーバー・35位タイ、妹のレイナがトータル4オーバー・38位タイだった。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第15戦 最終結果
林亜莉奈 プロフィール＆成績
合格者は？ 女子最終プロテストの結果
合格者のコメント続々！ 女子プロテスト特集ページ
TOTOジャパンクラシック 2日目の結果