¡ãJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡¡ºÇ½ªÆü¡þ7Æü¡þJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô (²¬»³¸©)¡þ6464¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äµÈÊó¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£2ÅÙÌÜ¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ËÎ×¤ó¤À18ºÐ¤Î¾¾¸¶É¢°¡¡Ê¤Þ¤Ä¤Ð¤é¡¦¤·¤å¤¢¡Ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦15°Ì¥¿¥¤¤Ç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª ¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤Î22¿Í
¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ºÇ½ªÆü¤Ï¡¢Á°È¾¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¯¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£°ì»þ¤Ï·÷³°¤Þ¤Ç¸åÂà¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï5¥¢¥ó¥À¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢2ÆüÌÜ¡¦3ÆüÌÜ¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö73¡×¤ÇÃù¶â¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½ªÆü¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤âÀï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ª18ÈÖ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥¹¥³¥¢¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¥¢¥ó¥À¡¼¤ËÌá¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¤â¤¦¥À¥á¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤ç¤¦¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ä¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö74¡×¤ÈÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢2ÂÇ¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¸å¡¢¼èºàÃæ¤ËÎÞ¤Ç¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·ÎÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èá¤·¤¤¤Ç¤¤´¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤«¤é¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é¤º¤Ã¤È¥´¥ë¥Õ¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£1Ç¯Á°¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¡¢Éã¤Î´â¤¬È¯³Ð¤·¡¢¤½¤³¤«¤é2¥«·îÂ¤é¤º¤Çµ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËµÞ¤Ç¤·¤¿¡×¡£3¥«·î¤Û¤É¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¾ì¤ä¥³¡¼¥¹¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢ÎÞ¤ò¿¡¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤ÏµîÇ¯¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¤À¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¶âÁ¬Åª¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ÒÄ¹¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¿äÁ¦¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í¥¤·¤µ¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤«¤éµß¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ä¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¨¤º¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ä¤º¤Ã¤È¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¡£Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£¤¤Ã¤ÈÅ·¹ñ¤Ç¡¢Éã¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
