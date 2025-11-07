¸½Ìò¹â¹»À¸¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤¬¥×¥í¥Æ¥¹¥È¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡ÖÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×
¡ãJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡¡ºÇ½ªÆü¡þ7Æü¡þJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ê²¬»³¸©¡Ë¡þ6464¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¸½Ìò¹â¹»À¸¤¬½é¼õ¸³¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºë¶Ì±É¹â3Ç¯¤Î18ºÐ¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤ÏºÇ½ªÆü¤ò¡Ö67¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë15¥¢¥ó¥À¡¼¡£¥¸¡¦¥æ¥¢¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÆ±¥¹¥³¥¢¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¾¡¤Ã¤¿°ËÆ£¤¬¡È¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¼Ô¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª ¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤Î22¿Í
½éÆü¤Ë¼ó°Ì¤Ç³ê¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾å°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£18ºÐ¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤â»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¡¼¤Ï½ª»Ï¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¡£¡Ö°ìÈ¯¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤â¡ÈÀª¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ÎÀ¶ËÜÈþÇÈ°ÊÍè¤À¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯12·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT½Ð¾ì¸¢¤â¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤ç¤¦²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸åÈ¾¤«¤é°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¡È1°Ì¡É¤ÎÊ¸»ú¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ê¤Ë¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç·¿¿·¿Í¤À¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤ãÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ç¯´Ö½÷²¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼Áü¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÈÖ¥Ç¥«¤¤ÌÜÉ¸¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£¤¢¤¹¤ÎJLPGAÆþ²ñ¼°¤Ç¤ÏÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤¬¡¢¡È¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡É¤ò½Å²Ù¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ï¼õ¤«¤Ã¤¿¤éÁ´°÷°ì½ï¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ï¯¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
