“新婚”川口葵、手作り「減量ご飯」を食べる夫・武尊の姿を公開「幸せとはこのことか」 手料理には「しっかり栄養も考えられてるメニュー」「品数多くてどれも美味しそう」と絶賛の声
俳優の川口葵（26）が6日、自身のインスタグラムを更新。手作りの「減量ご飯」を食べる、夫で格闘家・武尊（34）の姿を公開した。
【写真】「幸せとはこのことか」妻・川口葵の手作り“減量ご飯”を食べる武尊
川口は「今晩のご飯」とつづり、手料理が品数豊富にずらりと並んだ食卓で、箸を進める武尊の姿をアップ。「減量ご飯も後少しー！」と格闘家を支える妻らしい言葉をつづった。
コメント欄には「すごおおおい!!食べたい」「品数多くてどれも美味しそう」「料理上手」「しっかり栄養も考えられてるメニュー」「幸せとはこのことか」「羨ましい限りです」などの声が寄せられている。
川口は7月29日に双方のSNSを通じて武尊と結婚したことを報告している。
