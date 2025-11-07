高嶋ちさ子、8年の仲『ザワつく！金曜日』メンバーで忘年会「酒に飲まれる男若干1名」が話題「おじ様達仲良しすぎます笑」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が7日、自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系『ザワつく！金曜日』で共演している石原良純（63）、長嶋一茂（59）、サバンナ・高橋茂雄（49）との忘年会開催を報告し、楽しげな4ショットを公開した。
【写真】「楽しそう！」高嶋ちさ子が公開した『ザワつく！』メンバーの忘年会
高嶋は「ザワつく忘年会!!酒に飲まれる男若干1名…楽しい宴でした。もう8年もやってる番組らしいです」とつづり、高嶋が自撮りした集合写真をアップ。石原、長嶋、高橋が黒の紙エプロンを付け、ほほ笑ましいショットを披露している。
続けて忘年会で堪能したであろう焼肉ショット、顔を赤くした長嶋と石原の酔っている雰囲気がただよう仲良し2ショット、何から言い合っているような2人の楽しげな様子が伝わる動画なども投稿した。
最後は、全員満面の笑みを見せ、石原がグッドポーズ、長嶋は大きく両腕を上げ、高橋は口を広げて片手をパーと個性あふれるポージングをしている。
4人の仲の良さが伝わる投稿に、コメント欄には「楽しそう なんだかんだ言っても結局仲良し」「いつも楽しいメンツ」「楽しそう！私も混ざりたい」「おじ様達仲良しすぎます笑」などのコメントが集まっていた。
