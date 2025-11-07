¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÅÐ¤ß¤Ò²Ì¡¡½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±¤Ø¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤ÏÊì¤ÎÆ±´ü¡¦³Ñ¤Ò¤È¤ß
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖµÜÅç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤ÎÂ¿ËàÀî¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¡×¤«¤éÃæ0Æü¤ÎÄÉÇÛ¤ÇµÜÅç½é½Ð¾ì¤ÎÅÐ¤ß¤Ò²Ì¡Ê26¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¡¢3ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆÀÅÀÎ¨6.00¡£16°Ì¥¿¥¤¤Ç½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3ÆüÌÜ7R¤Ï6¥³¡¼¥¹¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ3Ãå¡£¼ÂÀïÂ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÖÄ¬¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤âµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤·¡¢²ó¤Ã¤Æ½Ð¤ÆÍè¤ë´¶¤¸¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¾Àþ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡×
¡¡½é¤ÎµÜÅç¿åÌÌ¤Ç¤â¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤¬¤¤¤ë¡£¸µÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡¢Êì¤ÎÅÐ¤ß¤Ä¤è¤µ¤ó¤È61´üÆ±´ü¤Î³Ñ¤À¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡£¤µ¤¢¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë½àÍ¥¤Ë¾è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£2Áö12ÅÀ¤Î¾¡Éé¶î¤±¡£½ÐÈÖ¤Ï2¡¢12R¤À¡£