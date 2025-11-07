阪急、オリックス、阪神で通算176勝を挙げた星野伸之氏（59）が7日までにYouTube「アスリートアカデミア」【岡崎郁 公式チャンネル】に出演。史上最強と思う強肩捕手について語った。

元巨人の岡崎郁氏から「中嶋さんは凄かったね、肩。今まで見た中で一番凄い」と、オリックスでバッテリーを組んだ中嶋聡・前オリックス監督について聞かれた星野氏。「そうでしょ？」と大きくうなずき、驚がくのエピソードを明かした。

それまでは一塁走者に盗塁された時は「ちょっと後ろ、気になるじゃないですか、アウトかどうか。中嶋は本当に危ないんで（二塁を）見ないようにした」と、強烈な送球が体に当たるのが恐かったという。捕手の送球を投手がカットする練習では「アイツ、思い切り投げてくる。笑いながら。“捕れるか！”と。めちゃくちゃ速いんですよ」と証言した。

ある日の西武戦で通算303盗塁の秋山幸二氏に一塁に出塁された。そして、大きく足を上げて得意のスローカーブを投げた時に走られ「もうダメだと思って、とりあえず急いでカーブを投げた。そしたら、中嶋がドンピシャで刺したんです。僕が信じられなかった。そこから西武が全然、走らなくなった」と、驚異的な強肩ぶりを強調していた。