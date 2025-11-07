　7日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万1130枚だった。うちプットの出来高が1万1968枚と、コールの9162枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の1217枚（95円高390円）。コールの出来高トップは5万4000円の842枚（32円安25円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　　 0　　　 1　　59500　
　 612　　　 0　　　 1　　59000　
　　 3　　　-1　　　 1　　58500　
　　42　　　-1　　　 2　　58000　
　　 9　　　-3　　　 1　　57500　
　 762　　　-1　　　 2　　57000　
　　21　　　-3　　　 3　　56500　
　 316　　　-5　　　 4　　56000　
　 260　　　-8　　　 6　　55500　
　 734　　 -13　　　10　　55000　
　 340　　 -21　　　15　　54500　
　　18　　 -24　　　17　　54375　
　　29　　 -26　　　20　　54250　
　　17　　 -51　　　17　　54125　
　 842　　 -32　　　25　　54000　
　　42　　 -57　　　25　　53875　
　 112　　 -41　　　31　　53750　
　　44　　 -44　　　36　　53625　
　 446　　 -48　　　40　　53500　
　　31　　-100　　　50　　53375　
　　80　　 -62　　　53　　53250　
　　16　　 -68　　　62　　53125　
　 806　　 -76　　　64　　53000　
　　 9　　-114　　　56　　52875　
　　80　　-102　　　88　　52750　
　　16　　-105　　　85　　52625　
　 398　　-105　　 110　　52500　　2325 　　　　　　　 1　
　　49　　-170　　 125　　52375　
　　98　　-150　　 145　　52250　
　　34　　-195　　 135　　52125　
　 738　　-165　　 180　　52000　　1900 　　+455　　　10　
　　33　　-200　　 205　　51875　
　　99　　-190　　 230　　51750　
　　76　　-225　　 270　　51625　
　 288　　-250　　 290　　51500　　1980 　　+850　　　12　
　　23　　-330　　 340　　51375　
　 112　　-290　　 365　　51250　
　　21　　-275　　 405　　51125　
　 664　　-340　　 450　　51000　　1170 　　+290　　　15　
　　39　　-315　　 520　　50875　
　　52　　-310　　 550　　50750　　1180 　　+385　　　 6　
　　25　　-385　　 620　　50625　　1070 　　+355　　　 4　
　 224　　-470　　 670　　50500　　1005 　　+295　　　20　
　　13　　-485　　 755　　50375　　 865 　　+225　　　 1　
　　70　　-455　　 800　　50250　　 795 　　+180　　　31　
　　13　　-515　　 890　　50125　　 700 　　+150　　　39　
　 158　　-360　　 970　　50000　　 690 　　+175　　 393　
　　19　　　　　　1050　　49875　　 605 　　 +70　　　33　
　　 7　　-260　　1130　　49750　　 565 　　+140　　　90　
　　 7　　　　　　1220　　49625　　 530 　　+125　　　26　
　　58　　-435　　1305　　49500　　 495 　　+100　　 176　
　　 1　　-915　　1185　　49375　　 455 　　+105　　　26　
　　27　　　　　　1145　　49250　　 450 　　+100　　　94　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 395 　　 +85　　　17　
　 104　　-645　　1570　　49000　　 390 　　 +95　　1217　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 345 　　 +65　　　58　
　　 2　　　　　　1620　　48750　　 320 　　 +40　　　65　