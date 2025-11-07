日経225オプション11月限（7日日中） 4万9000円プットが出来高最多1217枚
7日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万1130枚だった。うちプットの出来高が1万1968枚と、コールの9162枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の1217枚（95円高390円）。コールの出来高トップは5万4000円の842枚（32円安25円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 0 1 59500
612 0 1 59000
3 -1 1 58500
42 -1 2 58000
9 -3 1 57500
762 -1 2 57000
21 -3 3 56500
316 -5 4 56000
260 -8 6 55500
734 -13 10 55000
340 -21 15 54500
18 -24 17 54375
29 -26 20 54250
17 -51 17 54125
842 -32 25 54000
42 -57 25 53875
112 -41 31 53750
44 -44 36 53625
446 -48 40 53500
31 -100 50 53375
80 -62 53 53250
16 -68 62 53125
806 -76 64 53000
9 -114 56 52875
80 -102 88 52750
16 -105 85 52625
398 -105 110 52500 2325 1
49 -170 125 52375
98 -150 145 52250
34 -195 135 52125
738 -165 180 52000 1900 +455 10
33 -200 205 51875
99 -190 230 51750
76 -225 270 51625
288 -250 290 51500 1980 +850 12
23 -330 340 51375
112 -290 365 51250
21 -275 405 51125
664 -340 450 51000 1170 +290 15
39 -315 520 50875
52 -310 550 50750 1180 +385 6
25 -385 620 50625 1070 +355 4
224 -470 670 50500 1005 +295 20
13 -485 755 50375 865 +225 1
70 -455 800 50250 795 +180 31
13 -515 890 50125 700 +150 39
158 -360 970 50000 690 +175 393
19 1050 49875 605 +70 33
7 -260 1130 49750 565 +140 90
7 1220 49625 530 +125 26
58 -435 1305 49500 495 +100 176
1 -915 1185 49375 455 +105 26
27 1145 49250 450 +100 94
49125 395 +85 17
104 -645 1570 49000 390 +95 1217
48875 345 +65 58
2 1620 48750 320 +40 65
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 0 1 59500
612 0 1 59000
3 -1 1 58500
42 -1 2 58000
9 -3 1 57500
762 -1 2 57000
21 -3 3 56500
316 -5 4 56000
260 -8 6 55500
734 -13 10 55000
340 -21 15 54500
18 -24 17 54375
29 -26 20 54250
17 -51 17 54125
842 -32 25 54000
42 -57 25 53875
112 -41 31 53750
44 -44 36 53625
446 -48 40 53500
31 -100 50 53375
80 -62 53 53250
16 -68 62 53125
806 -76 64 53000
9 -114 56 52875
80 -102 88 52750
16 -105 85 52625
398 -105 110 52500 2325 1
49 -170 125 52375
98 -150 145 52250
34 -195 135 52125
738 -165 180 52000 1900 +455 10
33 -200 205 51875
99 -190 230 51750
76 -225 270 51625
288 -250 290 51500 1980 +850 12
23 -330 340 51375
112 -290 365 51250
21 -275 405 51125
664 -340 450 51000 1170 +290 15
39 -315 520 50875
52 -310 550 50750 1180 +385 6
25 -385 620 50625 1070 +355 4
224 -470 670 50500 1005 +295 20
13 -485 755 50375 865 +225 1
70 -455 800 50250 795 +180 31
13 -515 890 50125 700 +150 39
158 -360 970 50000 690 +175 393
19 1050 49875 605 +70 33
7 -260 1130 49750 565 +140 90
7 1220 49625 530 +125 26
58 -435 1305 49500 495 +100 176
1 -915 1185 49375 455 +105 26
27 1145 49250 450 +100 94
49125 395 +85 17
104 -645 1570 49000 390 +95 1217
48875 345 +65 58
2 1620 48750 320 +40 65