¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÎÊÖ¶âµÁÌ³Ç§¤á¤ë¡¡¥é¥ó¥¿¥óÈô¹Ô¹Ô»öÃæ»ß¡¢ÂçºåÃÏºÛ
¡¡Âçºå»Ô¤Ç2021Ç¯¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¿¥óÈô¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¶¯É÷¤Ë¤è¤ê°ìÉô²ñ´ü¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔÅö¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»Ô¤ÎÆÃÄêÅ¬³Ê¾ÃÈñ¼ÔÃÄÂÎ¤¬¾ÃÈñ¼ÔºÛÈ½¼êÂ³¤ÆÃÎãË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¡Ê¿À¸Í»Ô¡Ë¤òÁê¼ê¤ËÊÖ¶âµÁÌ³¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤ÇÂçºåÃÏºÛ¤Ï7Æü¡¢ÊÖ¶âµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¹âÅçµÁ¹ÔºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Ïµ¬Ìó¤ÇÃÏ¿Ì¤äÂç±«¤Ê¤É¤Î¡ÖÈó¾ï»öÂÖ¡×¤Ë¤è¤ëÃæ»ß»þ¤Ë¤ÏÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤òÊÖ¶â¤·¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶¯É÷¤ÏÈó¾ï»öÂÖ¤ËÅö¤¿¤é¤º¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÉÔÇ½¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤ÎºÄÌ³¤Ï¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÉÔÍú¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£