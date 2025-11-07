岩手県岩泉町の町歴史民俗資料館が、栗の木から見つかった約１００年前のツキノワグマの子グマのミイラを特別公開している。

県立博物館学芸員は「類例を聞いたことがない」と話している。

１９７７年、町内の家具店「岩泉純木家具」が、県内の山麓で伐採された樹齢約２７０年の栗の巨木を購入。宮古市内の製材所で巨木を加工した際に、ミイラを木の空洞部分から発見したという。ミイラは年輪などから約１００年前の子グマと推定された。

体長は４０センチほどで、体は半分に折れ曲がっているが、顔や足の爪、体毛などがはっきりと確認できる。栗の木にはタンニンという成分が含まれており、この防腐効果と木の空洞という密閉空間で保存されていたことなどからミイラ化したとみられる。岩泉純木家具の発見者はミイラを木箱に入れ、毎年、山の神を祀（まつ）る１２月１２日の山神祭で地域住民に公開してきた。

ところが昨年末、家具店が閉業。ミイラはいったん、地元のホテルに引き渡され、最終的に町に寄贈されることになった。学芸員で町教育委員会の田鎖康之さんは「貴重な資料。ぜひ実物を見に来てほしい」と話す。

開館は木〜日曜の午前９時〜午後４時。入館料は３００円で高校生以下と町民は無料。問い合わせは同館（０１９４・２５・５１２５）へ。