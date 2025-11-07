日経225オプション12月限（7日日中） 5万5000円コールが出来高最多209枚
7日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5389枚だった。うちプットの出来高が3644枚と、コールの1745枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の177枚（65円高475円）。コールの出来高トップは5万5000円の209枚（90円安300円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
37 -1 3 66000
19 -2 5 65000
11 -1 8 64000
26 -10 10 63000
19 -14 10 62500
11 -15 15 62000
21 -20 22 61000
105 -12 34 60000
8 -36 39 59500
144 -18 53 59000
39 -23 65 58500
41 -28 82 58000
26 -40 105 57500
199 -45 130 57000
25 -85 135 56500
106 -55 200 56000
66 -65 240 55500
209 -90 300 55000
39 -125 360 54500
3 -205 335 54250
3 -155 400 54125
91 -145 445 54000
1 -130 475 53875
1 -195 440 53750
5 -305 440 53625
12 -270 510 53500
9 -245 505 53375
2 -250 600 53250
138 -200 670 53000
5 -205 695 52875
7 -260 680 52750
25 -200 815 52500
14 -230 845 52375
5 -305 895 52250
1 -380 870 52125
81 -245 955 52000
4 -335 1025 51875
3 -465 950 51750
3 -500 975 51625
35 -475 1000 51500 2325 +350 2
7 -465 1025 51375
6 -465 1085 51250
5 -470 1150 51125
26 -290 1400 51000 2030 +240 2
2 -405 1340 50875
10 -595 1315 50750
4 -525 1365 50625
26 -535 1415 50500
3 -475 1560 50375
11 -675 1550 50250 1780 +310 3
50125 1735 +340 1
32 -350 1905 50000 1585 +200 130
3 -495 1875 49875 1815 +485 10
2 2090 49750 1795 +495 24
1 -500 2105 49625 1730 +460 7
49500 1420 +210 34
1 2310 49375 1425 +270 14
49250 1380 +240 11
49125 1540 +435 13
6 -795 2255 49000 1290 +210 162
48875 1380 +360 7
