　7日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5389枚だった。うちプットの出来高が3644枚と、コールの1745枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の177枚（65円高475円）。コールの出来高トップは5万5000円の209枚（90円安300円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　37　　　-1　　　 3　　66000　
　　19　　　-2　　　 5　　65000　
　　11　　　-1　　　 8　　64000　
　　26　　 -10　　　10　　63000　
　　19　　 -14　　　10　　62500　
　　11　　 -15　　　15　　62000　
　　21　　 -20　　　22　　61000　
　 105　　 -12　　　34　　60000　
　　 8　　 -36　　　39　　59500　
　 144　　 -18　　　53　　59000　
　　39　　 -23　　　65　　58500　
　　41　　 -28　　　82　　58000　
　　26　　 -40　　 105　　57500　
　 199　　 -45　　 130　　57000　
　　25　　 -85　　 135　　56500　
　 106　　 -55　　 200　　56000　
　　66　　 -65　　 240　　55500　
　 209　　 -90　　 300　　55000　
　　39　　-125　　 360　　54500　
　　 3　　-205　　 335　　54250　
　　 3　　-155　　 400　　54125　
　　91　　-145　　 445　　54000　
　　 1　　-130　　 475　　53875　
　　 1　　-195　　 440　　53750　
　　 5　　-305　　 440　　53625　
　　12　　-270　　 510　　53500　
　　 9　　-245　　 505　　53375　
　　 2　　-250　　 600　　53250　
　 138　　-200　　 670　　53000　
　　 5　　-205　　 695　　52875　
　　 7　　-260　　 680　　52750　
　　25　　-200　　 815　　52500　
　　14　　-230　　 845　　52375　
　　 5　　-305　　 895　　52250　
　　 1　　-380　　 870　　52125　
　　81　　-245　　 955　　52000　
　　 4　　-335　　1025　　51875　
　　 3　　-465　　 950　　51750　
　　 3　　-500　　 975　　51625　
　　35　　-475　　1000　　51500　　2325 　　+350　　　 2　
　　 7　　-465　　1025　　51375　
　　 6　　-465　　1085　　51250　
　　 5　　-470　　1150　　51125　
　　26　　-290　　1400　　51000　　2030 　　+240　　　 2　
　　 2　　-405　　1340　　50875　
　　10　　-595　　1315　　50750　
　　 4　　-525　　1365　　50625　
　　26　　-535　　1415　　50500　
　　 3　　-475　　1560　　50375　
　　11　　-675　　1550　　50250　　1780 　　+310　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1735 　　+340　　　 1　
　　32　　-350　　1905　　50000　　1585 　　+200　　 130　
　　 3　　-495　　1875　　49875　　1815 　　+485　　　10　
　　 2　　　　　　2090　　49750　　1795 　　+495　　　24　
　　 1　　-500　　2105　　49625　　1730 　　+460　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1420 　　+210　　　34　
　　 1　　　　　　2310　　49375　　1425 　　+270　　　14　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1380 　　+240　　　11　
　　　　　　　　　　　　　49125　　1540 　　+435　　　13　
　　 6　　-795　　2255　　49000　　1290 　　+210　　 162　
　　　　　　　　　　　　　48875　　1380 　　+360　　　 7　