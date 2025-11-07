EXILE ATSUSHI（45）、TAKAHIRO（40）が、7日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。ATSUSHIがライブの開演5分前に到着したエピソードを明かした。

TAKAHIROは「すごいんですよ。全然本番直前までATSUSHIさんの姿が見えなくて。『いる？』みたいな。みんな慌てだして。ギリギリ開演2分前のときありましたよね？」と聞くと、ATSUSHIは「5分前だね」と苦笑いした。

TAKAHIROは「衣装も全部仕上がってて、気合入れが始まるってときにあたかも“いましたよ風”にシュッと入ってきて」と語った。

TAKAHIROは「終わってからも、EXILE ATSUSHIのまま会場を去られて。テレビでしか聞いたことがないスーパースターの入り方と、去り方」と語った。

ATSUSHIは「これもいろいろ誤解があって、東京公演だったので。代々木第一体育館の公演で。土日だったので表参道がすごい混んでしまったんですよ。車の中で衣装着て、準備して声も出して。たまたま5分前に到着したんですけど。30分前くらいに着く予定だったんですけど。それが都市伝説化してしまって。パッと歌ってパッと帰ったっていう。僕は内心ドキドキしてたんですけど」と語った。