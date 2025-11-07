ことしも、福岡の夜が光で彩られる季節がやってきました。福岡市の舞鶴公園で7日夜から始まるイベントでは、歴史とアートを融合させた幻想的な光の世界を楽しめます。6日夜、一足先に体験しました。

ことしの干支である蛇のオブジェに、幻想的な光のゲート。



福岡市中央区の舞鶴公園では「光の城郭まつり」が、7日午後6時から始まります。福岡城と舞鶴公園の「過去と未来」をコンセプトに、光の演出を楽しめます。

こちらは、福岡城にあったという御神木をモチーフにした作品で、来場者も楽しめる仕掛けがあります。



■中村安里アナウンサー

「こちらの紫色の提灯を持って木に近づくと、同じ紫色に変わりました。自分も参加しながら芸術を楽しめて、おもしろいです。」



持っている提灯の色に合わせて、御神木の色が変わります。

13の屋台もオープンします。



せいろに入っているのはアツアツのちまきです。タレが染み込んだもち米に、ウナギをのせています。

このイベントは、福岡市が夜の舞鶴公園を楽しんでもらおうと、去年に引き続き開きます。



■福岡市 地域観光推進課・小柳芳隆 課長

「福岡の夜を楽しめるのは食はあるけれど、それ以外が少ない課題がある。夜に福岡城を楽しめることを感じていただいて、見どころである流木アートの御神木や、プロジェクションマッピング、屋台などを楽しんでもらえればと思います。」



「光の城郭まつり」は入場無料で、12月14日まで開かれます。