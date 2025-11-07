2023年2月、東京都府中市内のホテルで24歳の元地下アイドルが殺害された事件の裁判傍聴ルポ後編。石川晃被告（57）は被告人質問で謝罪の言葉を口にしながらも、「覚えていない」を連発した。（前後編の後編）

＊＊＊

【写真7枚】秋葉原の路上で勧誘する「コンカフェ嬢」たち。殺害されたAさんは「コンカフェの修繕費が必要」などと石川被告に何度も無心していた

前編【24歳元地下アイドルを殺害した被告に懲役16年 半年間のパパ活に「退職金全額6000万円」を注ぎ込んだ「富士ゼロックス」元社員57歳の常軌を逸したリタイア生活】からの続き

趣味はアニメと映画鑑賞

「かつてない怒りや悲壮感で殺害してしまって申し訳ない。自分の半分しか生きていないのに申し訳ないことをした」

事件現場となった東京都府中市のホテル

証言台に立った石川被告はまずAさんに対する謝罪を述べた。その後、弁護人に問われながらこれまでの人生は次のように語った。

大学を卒業後、NECに就職したが、会社の合併に伴い富士ゼロックスに転籍。2000年から府中駅近くのマンションで一人暮らしを続けてきた。もともと友人は少なく、10年くらい前からは連絡を取っていない。異性との交際経験は32歳くらいの時に一人だけ。仕事の関係で知り合い交際に発展するまで2〜3年かかったが、付き合って3カ月で別れた。趣味はアニメと映画鑑賞。アニメのフィギュアやシャツを収集していた。

富士ゼロックスを早期退職したことについては、「もう少し続けたかった。言い表せない気持ち」と振り返った。

「客がシャンパンタワーをやって飛んだ」

質問はAさんとの関係や事件当日の話に入っていく。

弁護人「Aさんはあなたとの関係を何と話していたのか」

石川被告「彼女、フィアンセと」

弁護人「どんな気持ちだったか」

石川被告「悪い気はしなかった」

弁護人「性交渉の度にお金を払っていたことについてはどう思っているのか」

石川被告「今思うとおかしいと思う」

弁護人「Aさんは23年1月頃、どのような理由で金が必要と説明していたのか」

石川被告「店長に借金がある、客がシャンパンタワーをやって飛んだ、オーナーがお金を持って逃げた、とか」

弁護人「8月31日、1000万円渡した理由は？」

石川被告「覚えていない」

弁護人「性交渉以外、コンカフェ関係で渡したお金は全部で2500万円くらいか？」

石川被告「今思うとそれくらいだと思う」

殺害場面については次のように語った。

弁護人「なぜ殺害したのか」

石川被告「私が（約束していた）伊豆旅行の話をしたら、Aさんが『お金が足りない』と言ったから」

弁護人「そこで30万円が必要とAさんは言ったのか」

石川被告「はい」

弁護人「それからどうしたのか」

石川被告「呆然としていると『お金ないなら日雇いで稼いできて』と」

弁護人「どう思ったか」

石川被告「援交するから伊豆に行けないという言葉に絶望を感じた。お金の無心に絶望、援交すると言ったことに怒りを感じた」

弁護人「日払いの話に絶望や怒りはあったか」

石川被告「それでリュックからナイフを出した」

「彼女、フィアンセという期待を捨てきれなかった」

だが、殺害時のAさんの反応や犯行後の行動について聞かれると、「覚えていない」を連発。検察官の反対尋問になると、輪をかけて「覚えていない」「わからない」を繰り返した。

一方で、「Aさんとの関係は真剣交際だったのか」と聞かれると「はい」と答えた。真剣交際の意味は？」の問いには「結婚を前提とするもの」。「お金だけの関係と分かっていたのではないか」と詰められると、「半分は分かっていたが、彼女、フィアンセという期待を捨てきれなかった」と語った。

Aさんの父親は、意見陳述で「覚えていない」を連発した石川被告に対し、「ウソをついている」「反省していない」と厳しく非難した。

父親によると、Aさんは1歳半で母親を亡くし、以降、男手一つで育てられた。好きだったダンスの専門学校に進学し、アイドルグループにいたこともあったが、グループの人間関係が原因で1年足らずで辞め、家事手伝いをしていたという。20歳を過ぎて、資金を援助して一人暮らしをさせたが、自傷行為や夜遊びに大金を使っていたことが露見し、実家に連れ戻した。市の障害福祉課に相談し、病院でうつ病とADHDと診断されていたという。

父親はこう訴えた。

「被告はお金で娘を誘惑した。娘は脅し取ったわけではない。発達障害の影響で被告の危険さに気づけず、羽振りの良さに騙されてしまった」

「パパ活は社会倫理上認められるものではないと思う。しかし、死をもって反省すべきことなのか。家族は一生苦しみ、二度と幸せにならない」

そして、生きている間に社会復帰できないよう懲役30年に処するよう求めた。

検察は論告で「強固な殺意による残忍な犯行」とし、「Aさんへの未練を断ち切れず独占欲から身勝手な犯行に及んだ」と指摘。「自身のプライドから真実を話していない部分もあり、被告の供述は信用できない」とした上で、懲役18年を求刑した。

石川被告は最後に証言台に立ち、父親に対して頭を下げながらこう詫びた。

「自殺も考えさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。年月が過ぎても亡くなったと信じられない世界に送ってしまい、誠に申し訳ありませんでした。明るい未来を奪ってしまい、誠に申し訳ありませんでした。Aさんの命を奪ってしまい、誠に申し訳ありませんでした。謝罪の気持ちをずっと持ちながら生きていきたいと思います。ずっと会社にいればよかった。援交に手を出さなければ殺意なんて生まれなかったと思います」

11月7日、裁判長は「犯行態様は強固な殺意に基づく残忍なもの」「24歳という若年で突如として未来が奪われた被害者の無念は計り知れず、結果は重大」と述べ、石川被告に懲役16年の判決を言い渡した。

デイリー新潮編集部