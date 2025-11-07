¥¢¥ì¥óÍÍ¡Ö»ä¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡×¡È»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤ÎÀþ°ú¤¡¢»Å»ö¤ÎÎ®µ·¤È¤Ï¡©
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥Õ¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊJFN¡Ë¤ÎÁ´¹ñJFN·ÏÎó32¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥Á¤é¤Î¥¤¥¤¥Ö¥ó¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍË27:00¡Á29:00¡¿AuDeeËè½µ¶âÍË29»þº¢ÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¤¥¤¥Ö¥ó¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼«Í³¤ËËÜ²»¡¦ÉÔËþ¡¦¼çÄ¥¡¦¾ðÇ®¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¡Ö¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡×¤¬¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¡Ê10·î31Æü¡Ë¤Ï¡¢5½µÌÜ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦YouTuber¡¦ÈþÍÆ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¡×ÅÐ¾ì¡ª ¥¢¥ì¥óÍÍ¤Î¡È½é¤Î·ÐÅµ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹¬Ê¡ÏÀ¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Û¤¶¤¯¥¡¥ó¥¿Ã£¤Ø¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò9·î¤Ë½ÐÈÇ¤·¡¢¡ÖABEMA¡×¡ÖNewsPicks¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥ì¥óÍÍ¤¬¡¢»Å»öÅ¯³Ø¤ä¼«¸Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï2014Ç¯¤ËÈþÍÆÀ°·Á¤ËÂç¶â¤ò¤«¤±¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤ÎÆæ¤ÎÀ°·ÁÈþÃË»Ò¡É¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î³Û¤Ï¸½ºß1²¯±ßÄ¶¤¨¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥¢¥¦¥È·³ÃÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¤ÏÈþÍÆ²È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¡¢SNS¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ÈþÍÆ¤Î»Å»ö»ä¡¢¤Û¤Ü¥¼¥í¤À¤±¤É¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈÈþÍÆ²È¤Ç½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¡¢ÈþÍÆ¤Ç»ä¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤¢¤ë¤Î¤«¤·¤é¡©
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤¤¤ä¡¢¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤Ç¤âºÇ¶á¤ÏÈþÍÆ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤â¤¦¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§º£°ìÈÖÂ¿Ê¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡£
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¢ÂæÉ÷¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤òÁ´Éô·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¤â¤¦³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ï°Â¤¤¤«¤é¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¤È¡û¡û¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ç¼ç¼´¤òÎ©¤Æ¤¿ÆÃÈÖ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢±é½Ð¤òÆþ¤ì¤¿´ë²è½ñ¤òÁ÷¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤Ï¤¤¡£
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÂ¨Åú¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤¨¡© ¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¡Ê£²¿Í¤¬¼ç¼´¤ÎÈÖÁÈ¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡Ë¤½¤Î´ë²è½ñ¤ÎÀá¡¹¤Ë¡È¡û¡û¤µ¤ó´ó¤ê¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¼ºÎé¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§Èæ½Å¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡û¡û¤µ¤ó¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ2¿Í¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¡û¡û¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¼Â¸½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬¹ß¤ê¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î´ë²è¤Ï¥¢¥ì¥óÍÍ°Ê³°¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤â¤½¤â½Ð±é¤·¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¸¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤¬¥Ð¥«¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ì¤Ð½Ð¤Æ¤¢¤²¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡û¡û¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ì¥óÍÍ¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÂ¨Åú¤·¤Æ¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§ËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï¤â¤¦¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸¤¤Ê¤ó¤Çº£¤â¤¦¡£¤¹¤°½Ð¤Á¤ã¤¦¡£¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ½Ð¤Á¤ã¤¦¡£
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤¹¤´¤¤¾µÇ§Íßµá¤Î²ô¤Ê¤Î¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¥¯¥½¡ª ¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤¼¡ª ¥¢¥ì¥óÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Í×¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤¤¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤éÃÇ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤«¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§Ä¶´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤¤¤ä¡¢¾µÇ§Íßµá¤Î²½¤±Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤¤¤ä¡¢»ä¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾µÇ§Íßµá¤Î²ô¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡ª ¤Ê¤ó¤Ç²¶¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§»ä¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤¸¤ã¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¥Ð¥Á¥Ã¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¤À¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÕ¤Ë½Ð¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¥¢¥ì¥óÍÍ¡§¤Ç¤â¡¢¡È¶â¡É¼¡Âè¤«¤Ê¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¡ª ¤Ï¤¤¡¢³Æ¶É¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥®¥ã¥é¼¡Âè¤ÈÂÖÅÙ¼¡Âè¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±éÍýÍ³¤ä¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Î½éÂÐÌÌ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¡¢¤ª¶â¡¦ÊªÍß¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¿¥¯¥ÈOK!!¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
▶▶²»À¼ÈÇ¡Ö¥¦¥Á¤é¤Î¥¤¥¤¥Ö¥ó¡ª¡× https://audee.jp/voice/show/113478
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥¦¥Á¤é¤Î¥¤¥¤¥Ö¥ó¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 27:00¡Á29:00
AuDee¡¦³ÆPodcast¡§Ëè½µ¶âÍË29»þº¢ÇÛ¿®Í½Äê
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë
½µÂØ¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¡Ê1½µÌÜ¡Ë¡¢¤¢¤¤¤µ¡Ê2½µÌÜ¡Ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¡Ê3½µÌÜ¡Ë¡¢·ªÅÄ¹ÒÊ¼¡ÊOCTPATH¡Ë¡Ê4½µÌÜ¡Ë¢¨5½µÌÜ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÅÔÅÙ¡¢ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¦¥Á¥¤¥Ö
¥¢¥ì¥óÍÍ¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±éÍýÍ³¤ä¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Î½éÂÐÌÌ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¡¢¤ª¶â¡¦ÊªÍß¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¿¥¯¥ÈOK!!¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡Ë¥¿¥¯¥ÈOK!!¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ
