東京地裁立川支部は11月7日、東京都府中市内のホテルで2023年2月、出会い系サイトで知り合った女性（当時24）を殺害したとして、殺人罪などに問われた石川晃被告（57）に懲役16年の判決を言い渡した。5日間にわたる裁判員裁判で浮かび上がったのは、30歳以上も歳の離れた元地下アイドルの女性に夢中になり、ブレーキが効かなくなってしまった男の転落人生だった。（前後編の前編）

【写真7枚】秋葉原の路上で勧誘する「コンカフェ嬢」たち。殺害されたAさんは「コンカフェの修繕費が必要」などと石川被告に何度も無心していた

白髪混じりで「青白い」大人しげな容貌

判決言い渡しの日、法廷に入廷した石川被告は被告人席に肩を窄めて座り、俯いて開廷を待っていた。頭髪は白髪混じりで体格はか細い。顔は異常なほど青白く、とても殺人を犯すような男には見えない。

事件現場となった東京都府中市のホテル

裁判長が「被告人を懲役16年に処する」と判決を言い渡した後も動揺しした様子は全く見せず、大人しく判決理由を聞いていた。

事件が発覚したのは2023年2月3日深夜。東京都府中市内のホテル室内から女性一人が入ったまま24時間経っても出てこないことを不審に思った従業員が、府中署に110番通報した。駆けつけた署員が、室内で血を流して亡くなっているAさんを発見。死因は、刃物で頸部を3箇所刺されたことによる、左内頸整脈及び気管損傷に基づく出血性ショックと血液吸引に伴う窒息だった。

前日の深夜、石川被告はAさんとホテルに入室して6万円を支払った。その後、所持していたサバイバルナイフでAさんを殺害。午前5時頃、Aさんの財布から自身が渡した6万円を奪って一人で退室し、タクシーに乗って自宅に帰った。遺体発見から数時間後、自宅を訪れた警官に「彼女を殺しました」と打ち明け、逮捕された。

事件から2年８カ月。10月27日の初公判で石川被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。

日大卒業後、NECに就職

検察側は冒頭陳述で、被告は出会い系サイトでAさんと知り合い、金銭を支払うことでAさんとの関係を維持してきたが、貯金が底をついて金銭が渡せなくなり「別れるくらいなら」と考えてAさんを殺害したとした。

検察官は「強固な殺意があった」「Aさんを死亡させた結果は重大」「真剣交際などではなく、被告の独占欲から発した怒りによる殺害で酌むべき事情は乏しい」と裁判員に訴えた。

一方、弁護側は冒頭陳述で「経済的・精神的に追い詰められて突発的な犯行に至った」「計画性もなかった」と情状酌量を求めた。

弁護側の冒陳などによると、石川被告は91年に日本大学文理学部卒業後、NECに就職。93年、会社の合併に伴い富士ゼロックスに転籍し、通算で30年弱勤務したが、2018年50歳の頃、早期退職制度に応募して退職した。退職金は約6000万円だった。2019年から別会社にSEとして再就職したが、2022年5月頃には出社しなくなった。2015年頃から不眠症や双極性障害を患っていたという。婚姻歴はなく、女性と交際したのは30代の頃に一度きりでわずか3カ月間だった。

再就職先に出社しなくなり事実上のリタイア生活が始まった頃から、常軌を逸した浪費生活が始まった。22年3月には、45万円、50万円、80万円の値がつくアニメの高価なフィギュアを一度に大量購入。8月頃からは出会い系サイトで知り合った女性たちとのパパ活を開始し、4人以上と男女の関係になった。そのうちの一人がAさんだった。

わずか半年で6000万円の預金が底をつく

検察側の証拠調べでは、石川被告が凄まじい勢いでパパ活に浪費していた実態が明かされた。

22年3月末の時点で5852万円あった預金額は、8月16日の時点で4211万円まで減額。Aさんと知り合った8月17日からはさらに勢いが加速し、8月末には2425万円にまで激減し、9月末には1882円とほぼ底を尽きた。半年で約6000万円を費消するという異常なペースである。

それからは趣味のフィギュアなどオタクコレクションの売却で凌ぐようになる。だが、売却益は預金同様すぐに底をついた。10月は199万円分売却し、末日に残金が10万円。11月は282万円分売却し、末日に残金4万6000円といった具合だ。事件前日の2月1日にも15万2000円分売却し、3日に逮捕された時点で残金は1449円だった。

このほかクレジットカードや消費者金融に744万6000円の借金があった。

「今日1100おろせたりする？」

石川被告は預金やフィギュアなどの売却で得た金、消費者金融などで得た金のうち、2000万〜3000万円くらいをAさんとの交遊に費やしたとみられる。1回の逢瀬の援交代は6万円から10万円。知り合って1カ月後の9月中旬には1週間、ディズニーランドに泊まりがけの旅行をして100万円以上を散財した。

最も金がかかったのはAさんへの貸付だ。「勤務先のコンセプトカフェの修繕費に必要」などの理由でAさんから度々金銭を要求され、最も多い時で1000万円を預金から引き出して渡したこともあった。クレジットカードの家族カードも渡した。

検察側からは、Aさんとの間であった生々しいやり取りが入ったメッセージも明かされた。

8月17日、Aさんと出会った初日に、石川被告からAさんに対し「最後まで5万」などと援交の条件を送っていた。8月29日にはAさんから「141万5000円借りれない？」「あと130貸してほしい」と無心の連絡が入るように。9月に入ると「今日1100おろせたりする？」と桁が増している。続きのやり取りでAさんは「本気でアキくん（石川被告のこと）好き」と送り、石川被告は「君がナンバーワン」と返していた。なお、11月に石川被告が1300万円と80万円の借用書を作り、Aさんが名乗っていた「タカオカサクラ」名義で署名させていたこともわかっている。

10万円から15万円に値上げされた「伊豆旅行」

石川被告は、Aさんとこうした関係を続ける一方、出会い系サイトを通して「アスナ」「ナミ」「カリン」「せりちゃん」「ゆうか」「めろち」「ゆうら」「ゆあ」を名乗る女性8人にも接触していた。性交した女性には「今日はありがとう。とても気持ちよかった」とメッセージを送っていた。

24年1月に入ると、石川被告からAさんに「お泊まりしたい」と伊豆旅行を提案。Aさんは「10万円ならいいよ」と返していたが、1月29日になると「15万円」に値上げされた。事件3日前の1月29日、Aさんは「明後日までに10万円必要」と送り、石川被告がそっけない返事をすると「もういい」と返信。石川被告は「（伊豆旅行代として）前払い10万円ならいい」と送信したが、その後ケンカになり、Aさんが「もうアキラくん、あてにならないからアプリで（援助交際して）稼ぐ。伊豆には行けない」と送ると、石川被告は「なめているのか」「お金ないと相手してもらえないのは惨め」などと返していた。

前日の2月1日にはAさんから「フィギュア売りに行くの？」「売れたら4、5万円ちょうだい」と送信。最後のやり取りは、Aさん「アキラくん何時に行けばいい？」石川被告「2時にしよう」だった。

そしてAさんは2日午前1時頃、石川被告の自宅を訪問。2人はコンビニで買い物をした後、タクシーに乗って事件の起きたホテルへと向かったのである。

Aさんは10代の頃、ダンスの専門学校に通い、地下アイドルグループに所属するも、グループの人間関係に悩んで脱退。夜遊びに大金を注ぎ込んだり、自傷行為が露見し、うつ病やADHDと診断されていた。

