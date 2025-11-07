１０月の英ハリファックス住宅価格、前月比は＋０．６％（予想＋０．１％、前回－０．３％）

上昇率は１月以来の高さとなった。平均不動産価格は２９万９８６２ポンドと過去最高値を更新した。



ハリファックスによると・・・

市場に不透明感はあるが秋に入っても購入需要は堅調で、新規住宅ローン承認件数は今年最高水準に達している。

平均固定金利は約4％でやや低下の余地はあるものの、住宅価格が過去最高のため負担感は根強い。

生活必需品の価格上昇が可処分所得を圧迫し、新規購入資金に影響。

しかし、市場は回復力を示し、多くの購入者は頭金を抑え返済期間を延長することで対応。

住宅価格上昇率が所得を上回る状態が3年間続く中、負担能力は徐々に改善傾向にあると予想される。

