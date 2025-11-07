北斗晶＆佐々木健介、27歳迎えた長男を祝福 笑顔あふれる家族ショットに反響「息子さん、ますますお父さんに似てきましたね」「みなさん笑顔で素敵」
タレントの北斗晶（58）が6日、自身のインスタグラムを更新。長男・健之介さんが27歳を迎えたことを報告し、誕生日パーティーでの笑顔あふれる家族ショットを披露した。
【写真】「ますますお父さんに似てきましたね」「みなさん笑顔で素敵」長男・健之介さんらとの幸せにじむ家族ショット
「健之介!!27歳のお誕生日おめでとう」と祝福し、夫でタレントの佐々木健介（59）、健之介さん、健之介さんの妻でプロレスラーの凛、健之介さんの長女らとバースデーケーキを囲んでお祝いする様子を紹介した。
コメント欄には「息子さんお誕生日おめでとうございます」「みなさん笑顔で素敵ですね」「息子さん、ますますお父さんに似てきましたね」「幸せいっぱい」「健さんと北斗さんもパパママ記念日おめでとう御座います」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
