「見つけた瞬間、あの頃の自分に戻れる」「かわいいの原点」平成レトロ雑貨“SWIMMER”の世界が可愛すぎる
1987年、原宿から始まった「SWIMMER（スイマー）」は、パステルカラーと夢のあるモチーフで一世を風靡した雑貨ブランド。懐かしさと新しさが融合した雑貨たちは、当時を知る人には“思い出”、Z世代には“新しいかわいい”として人気を集めている。ウザギやクマ、ヒツジなどのキュートなキャラクターなど、“平成ガーリー”を象徴するデザインの雑貨を紹介する。
【画像】「懐かしいのに新しい！」手に取るだけで気分が上がる“レトロかわいい”swimmer雑貨
■1990〜2000年代に大流行、”レトロかわいい”の象徴「SWIMMER（スイマー）」とは？
1987年に原宿で誕生した雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」は、夢かわいい世界観で90〜2000年代の女の子文化を象徴した存在。パステルカラーや動物、スイーツなどをモチーフにしたポーチや食器、アクセサリー、文房具が人気で、「かわいいを手の届く価格で」叶える原宿発ブランドとして多くのファンに愛された。2018年に惜しまれつつ全店閉店したが、翌年パティズがブランドを引き継ぎ、復刻アイテムや新作を展開。 平成レトロブームの流れの中、Z世代からも再び注目されており、当時を知る世代にとっては“青春の象徴”、今の世代には“新しいかわいい”として進化を続けている。
■モリサカグローバル SWIMMERミニタオル ラッフィー
ふわふわの質感と、ラッフィーの優しい表情に癒されるミニタオル。22cmサイズで持ち歩きにも便利。淡いピンクやパープルなど、SWIMMERらしいパステルカラーが手元を彩る。デザイン性だけでなく吸水性にも優れており、普段使いにもギフトにもおすすめ。
おすすめポイント
・レトロかわいいラッフィーデザイン
・コンパクトで持ち歩きやすいサイズ感
・ギフトにもぴったりなふんわり素材
■「スイマー」立体フェイス マグカップ（リバニー）
リバニーの立体フェイスが愛らしいマグカップ。見た目のかわいさだけでなく、200mlと実用性も◎。飾っても使っても楽しい“見て癒される食器”。SWIMMERらしいやさしいカラーと丸みのあるフォルムが、ティータイムをより特別にしてくれる。
おすすめポイント
・立体的で存在感のあるデザイン
・毎日のドリンクタイムを癒しに変える
・インテリアとして飾っても映える
■「スイマー」立体貯金箱 キャミー
パープル×ピンクの配色がかわいいキャミーの貯金箱。まんまるフォルムとゆるい表情が懐かしくも新しい。置くだけで部屋が“平成ガーリー空間”に早変わり。SWIMMERファンならコレクション必須のアイテム。
おすすめポイント
・懐かしいキャラクターの立体デザイン
・インテリアにもぴったりなサイズ感
・ギフトにも喜ばれるかわいさ
■MORIPiLO ティッシュケース SWIMMER ギンガムチェック ピンク
ぬいぐるみのようなふわふわ素材のティッシュケース。ピンクのギンガムチェック柄がガーリーで、ベッドサイドやデスクまわりに置くだけで気分が上がる。SWIMMERらしい優しい配色で、見るたびにときめくアイテム。
おすすめポイント
・もこもこ素材で手ざわり抜群
・小物入れとしても使えるデザイン
・お部屋を一気に“ゆめかわ空間”に
■「スイマー」ラッフィー 汁椀＆茶碗セット
人気キャラ・ラッフィーがプリントされた汁椀と茶碗のセット。日本製で軽く、食洗機にも対応。毎日の食卓をやさしい色合いで彩る、世代を問わず愛されるアイテム。
おすすめポイント
・日本製で安心の品質
・食卓が一気にかわいくなるセット
・ギフトにもおすすめの箱入り仕様
■[SWIMMER] ２WAYレッスンバッグ
SWIMMERらしいポップな柄のレッスンバッグ。手提げとしてもショルダーとしても使える2WAY仕様で、通学やお出かけにもぴったり。軽量でたっぷり入るサイズ感も◎。
おすすめポイント
・2WAY仕様で使い勝手抜群
・かわいいのに実用的
・通学・通勤・旅行にも便利
■アイプランニング SWIMMER オーロラアクリルヘアクリップ キャミー
光の加減で色が変わるオーロラカラーがかわいいアクリルヘアクリップ。小ぶりながら存在感があり、まとめ髪や前髪留めにも使える。キャミーのワンポイントが“平成ガーリー”を感じさせるデザイン。
おすすめポイント
・オーロラカラーで光を反射してきらめく
・キャミーのモチーフがレトロかわいい
・ちょっとしたギフトにも最適
■モリサカグローバル SWIMMERマルチポーチ ハグリー
ペンケースやコスメポーチとしても使えるマルチポーチ。SWIMMERらしい淡い色合いとキャラクターデザインで、持っているだけでテンションが上がる。マチ付きで収納力も高く、実用性も十分。
おすすめポイント
・収納力抜群のマルチ仕様
・かわいさと機能性を両立
・ポーチの中までときめくデザイン
平成の“夢かわいい”カルチャーを築いた「SWIMMER」は、令和のいまも多くの人の心をときめかせる存在。懐かしさの中に新しさを感じるデザインは、どんな世代にも響く“永遠のかわいい”。お気に入りのキャラクターや小物を見つけて、あの頃のときめきをもう一度日常に取り入れよう。
【画像】「懐かしいのに新しい！」手に取るだけで気分が上がる“レトロかわいい”swimmer雑貨
■1990〜2000年代に大流行、”レトロかわいい”の象徴「SWIMMER（スイマー）」とは？
■モリサカグローバル SWIMMERミニタオル ラッフィー
ふわふわの質感と、ラッフィーの優しい表情に癒されるミニタオル。22cmサイズで持ち歩きにも便利。淡いピンクやパープルなど、SWIMMERらしいパステルカラーが手元を彩る。デザイン性だけでなく吸水性にも優れており、普段使いにもギフトにもおすすめ。
おすすめポイント
・レトロかわいいラッフィーデザイン
・コンパクトで持ち歩きやすいサイズ感
・ギフトにもぴったりなふんわり素材
■「スイマー」立体フェイス マグカップ（リバニー）
リバニーの立体フェイスが愛らしいマグカップ。見た目のかわいさだけでなく、200mlと実用性も◎。飾っても使っても楽しい“見て癒される食器”。SWIMMERらしいやさしいカラーと丸みのあるフォルムが、ティータイムをより特別にしてくれる。
おすすめポイント
・立体的で存在感のあるデザイン
・毎日のドリンクタイムを癒しに変える
・インテリアとして飾っても映える
■「スイマー」立体貯金箱 キャミー
パープル×ピンクの配色がかわいいキャミーの貯金箱。まんまるフォルムとゆるい表情が懐かしくも新しい。置くだけで部屋が“平成ガーリー空間”に早変わり。SWIMMERファンならコレクション必須のアイテム。
おすすめポイント
・懐かしいキャラクターの立体デザイン
・インテリアにもぴったりなサイズ感
・ギフトにも喜ばれるかわいさ
■MORIPiLO ティッシュケース SWIMMER ギンガムチェック ピンク
ぬいぐるみのようなふわふわ素材のティッシュケース。ピンクのギンガムチェック柄がガーリーで、ベッドサイドやデスクまわりに置くだけで気分が上がる。SWIMMERらしい優しい配色で、見るたびにときめくアイテム。
おすすめポイント
・もこもこ素材で手ざわり抜群
・小物入れとしても使えるデザイン
・お部屋を一気に“ゆめかわ空間”に
■「スイマー」ラッフィー 汁椀＆茶碗セット
人気キャラ・ラッフィーがプリントされた汁椀と茶碗のセット。日本製で軽く、食洗機にも対応。毎日の食卓をやさしい色合いで彩る、世代を問わず愛されるアイテム。
おすすめポイント
・日本製で安心の品質
・食卓が一気にかわいくなるセット
・ギフトにもおすすめの箱入り仕様
■[SWIMMER] ２WAYレッスンバッグ
SWIMMERらしいポップな柄のレッスンバッグ。手提げとしてもショルダーとしても使える2WAY仕様で、通学やお出かけにもぴったり。軽量でたっぷり入るサイズ感も◎。
おすすめポイント
・2WAY仕様で使い勝手抜群
・かわいいのに実用的
・通学・通勤・旅行にも便利
■アイプランニング SWIMMER オーロラアクリルヘアクリップ キャミー
光の加減で色が変わるオーロラカラーがかわいいアクリルヘアクリップ。小ぶりながら存在感があり、まとめ髪や前髪留めにも使える。キャミーのワンポイントが“平成ガーリー”を感じさせるデザイン。
おすすめポイント
・オーロラカラーで光を反射してきらめく
・キャミーのモチーフがレトロかわいい
・ちょっとしたギフトにも最適
■モリサカグローバル SWIMMERマルチポーチ ハグリー
ペンケースやコスメポーチとしても使えるマルチポーチ。SWIMMERらしい淡い色合いとキャラクターデザインで、持っているだけでテンションが上がる。マチ付きで収納力も高く、実用性も十分。
おすすめポイント
・収納力抜群のマルチ仕様
・かわいさと機能性を両立
・ポーチの中までときめくデザイン
平成の“夢かわいい”カルチャーを築いた「SWIMMER」は、令和のいまも多くの人の心をときめかせる存在。懐かしさの中に新しさを感じるデザインは、どんな世代にも響く“永遠のかわいい”。お気に入りのキャラクターや小物を見つけて、あの頃のときめきをもう一度日常に取り入れよう。