２００３ー０４年シーズンの無敗優勝以来となるプレミアリーグ制覇に向かって爆進中のアーセナルが、イングランド代表ＭＦデクラン・ライス（２６）との契約解除金を１億５０００万ユーロ（約２６７億円）に設定したことが明らかになったと、英オンライン・メディア『コートオフサイド』が報じた。Ｒマドリードがライス獲得に向けて始動したことへの対応策とみられる。アーセナルＯＢの元イングランド代表ＭＦジャック・ウィルシャー氏が「現在のチームの中で最も影響力がある選手」と絶賛したライスの引き留めに全力を尽くす姿勢を示したいようだ。

レアルのアロンソ監督は現在のチームの中盤に不満を漏らし、プレミアリーグでもフィジカルと技術を持ち合わせて一際大きな存在感を示すライス獲得を熱望しているという。

アーセナルはライスを２０２３年夏に１億２０００万ユーロ（約２１３億６０００万円）でウェストハムから獲得。移籍当初は守備的ミッドフィールダーとして活躍したが、現在ではその豊富な運動量を活かして攻撃的プレーでも飛躍し、プレミアリーグでも有数のミッドフィールダーとして認知されている。（英通信員・森 昌利）