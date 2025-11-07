「アマムダコタン」と「アイムドーナツ？」の次はこれ！平子シェフが手掛ける渋谷の「Cream or Cruller」から秋の新作クリームが登場！価格変更でより手軽に楽しめるように
シュークリームとフレンチクルーラーをかけ合わせた新感覚のスイーツ「シュークルーラー」のテイクアウト専門店「Cream or Cruller(クリーム オア クルーラー)」は、2025年10月29日より秋の新作クリームとして「モンブラン&生クリーム」と「カボチャレアチーズクリーム」の販売を開始した。
【写真】「アマムダコタン」や「アイムドーナツ？」などを手掛けた平子シェフが展開する「Cream or Cruller」とは？秋の新作も合わせてチェックする
さらに今回、より多くの人が気軽に商品を楽しめるよう価格改定も行われ、標準サイズ1つ(15グラム)でオリジナルはおよそ130円、カカオはおよそ160円で購入できるようになった。
今回の記事ではシュークルーラーやお店の概要と、新作クリーム2種類を実食した感想を交えながら紹介する。
■そもそもシュークルーラーとは？
シュークリームとフレンチクルーラーを掛け合わせた新感覚スイーツ。手のひらサイズで、シュー生地のエアリー感、フレンチクルーラーのさっくり感、キャラメリゼによるガリガリ感が融合したオリジナルな食感が特徴。オリジナルとカカオの2種を常にできたてで提供するため、卵のコクとバターの香りが合わさったリッチな味わいを楽しむことができる商品。
さらに、別売りのこだわり自家製クリーム3種(カスタード/フランボワーズ/ピスタチオ)と季節限定のクリームをシュークルーラーにディップすることで、自分好みの食べ方にアレンジが可能。軽やかでガリガリのシュークルーラーとなめらかで口当たりのよいクリームのコンビネーションが五感を刺激し、新たな味わいをもたらす。
購入後は早めに食べることが推奨されているが、時間が経ってしまいカリカリ食感がなくなってしまった場合は、トースターで2〜3分ほど温めて冷ましてから食べるとできたてに近い食感を味わえるという。
■「Cream or Cruller」について
■「Cream or Cruller」とは？
「Cream or Cruller」は、これまで「AMAM DACOTAN(アマムダコタン)」や「I'm donut？(アイムドーナツ？)、「dacō(ダコー)」などを展開してきたシェフ・平子良太さんが手がけるショップ。「Cream or Cruller」という店名には、「クリームにつけても、そのままでも、自由に「シュークルーラー」を味わってほしい」という思いが込められているそう。「Cream or Cruller」は、「誰でも気軽にできたてのスイーツを楽しんでほしい」という思いのもと、“ストリート系カジュアルスイーツ”をコンセプトに、最先端スイーツ「シュークルーラー」を届ける。
■店舗概要
店名：Cream or Cruller(読み：クリーム オア クルーラー)
住所：東京都渋谷区神南1丁目8-11
アクセス：渋谷駅B1出口から徒歩約6分/渋谷駅ハチ公口から徒歩約8分/明治神宮前駅1出口から徒歩約9分
営業時間：10時〜18時(売り切れ次第終了)
定休日 ：不定休(公式Instagramにてお知らせ)
■新作クリーム紹介
■モンブラン＆生クリーム(378円)
軽やかでコクのある九州産の生クリームに、自家製モンブランクリームを重ねた二層仕立て。一緒に味わうことで至福の美味しさが広がり、香ばしさと栗の香りがふわっと感じられる。個人的には少しビターなココア生地のシュークルーラーと合わせて食べるのがおすすめ。
■カボチャレアチーズクリーム(324円)
かぼちゃをオーブンでじっくり焼き上げ、濃厚な味わいが楽しめる。甘さの奥にひそむクリームチーズがアクセントに。鮮やかな色合いと豊かな風味が秋を感じさせてくれるはず。甘すぎないのでどれだけでも食べることができてしまいそうな一品。
食べた瞬間ガリっとした食感とキャラメリゼの香ばしい風味、そして生地のさっくり、ふわっと感を一気に感じられる。そのままでもクリームにつけてもおいしく食べられるが、私は断然クリームにディップすることをおすすめする。ぜひここでしか食べられない新感覚スイーツ「シュークルーラー」を、新作のクリームと共に楽しんでほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
