中日・橋本侑樹投手が7日、名古屋市内の球団施設で契約交渉に臨み、1200万円アップの3900万円（推定）で更改した。

貴重な中継ぎ左腕として、今季は2勝3敗でプロ最多となる12ホールドをマーク。序盤はリードされた場面での登板も多かったものの、徐々にブルペンでの「格」を上げ、勝ちパターンのセットアッパーでの起用が増えた。

「球団からは貴重な左のリリーバーとしてやってくれた、と言ってもらえた。自分としては後半に失速したのが反省点ですね」

大幅アップを勝ち取っても、現状に満足はしていない。来季へ向け、会見の席でステップアップを誓った。

「来季はクローザーを目指します。松山には“来年はクローザーを取りに行くぞ”と言いました。反応？“かかってこい”と」

リーグの最多セーブをマークした「絶対守護神」への宣戦布告。シーズン終了後、一緒に食事へ行った時に直接、宣言したそうで、サウスポーの決意がうかがえる。

「シーズン中、投げ切れていないボールが打たれていたので、オフは真っすぐを見直しています。やっぱりストレートがあっての変化球。まだ50試合を投げたことないので、そこに届くように頑張りたい」

目標、そして越えるべき壁として。背番号90は願ってもない相手だ。