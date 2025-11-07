【ホラー】バスで隣席になった女子の笑顔にゾッ…!!霊園を通った瞬間の恐怖。実体験を描いたホラーが話題沸騰【作者に聞いた】
研修旅行であった友達の体験を漫画化した退屈健(@taikutsu1)さんの「宿泊研修にて」を紹介しよう。霊園を通過したとき、隣の女子に起きた奇妙な出来事。一体、何が起きたのだろうか？
■「笑顔なのに怖い」その表情を見た瞬間、空気が変わった
宿泊研修へ向かうバスの中。くじ引きで決まった隣の席には、あまり話したことのない女子・M子さんが座っていた。O君はバスに酔いやすいため、窓の外を眺めながら静かに過ごしていたという。
しばらくしてM子さんは突然泣き出し「霊園を通ったとき、急に鳥肌が立って涙が出た」と震えながら話した。先生に「O君は大丈夫か？」と聞かれても、彼は何も言えなかった。あの笑顔を見たことを、どうしても口にできなかったのだ。
このエピソードをもとに描かれた本作「霊園を通った日」は、作者・退屈健さんの実体験をもとにしたホラー短編。退屈さんは「学生のころ、姉から聞いた話を漫画にしました。描くにあたって、もう一度詳しく聞き直し、当時の状況を再現しました」と語る。
作品の最大の見どころは、笑顔なのに怖い表情で「その不気味さを感じてもらえるように描きました」と退屈さん。恐怖をあおる描写ではなく、静かに迫る違和感で読者をゾッとさせる、そんなホラー漫画をぜひ一読してほしい。
取材協力：退屈健(@taikutsu1)
