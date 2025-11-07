【吉野家】人気商品たっぷりの「2026福箱」販売中。先着で「干支文字入り超小盛丼」がもらえるよ〜！

吉野家は、2025年11月7日10時から2026年1月15日10時までの期間、「吉野家公式通販ショップ」をはじめ、各社ECモール店舗で「福箱」を販売しています。

定番商品から新商品まで試せる

福箱には、今年の新作やおなじみの人気商品などが入った、冷凍商品（松・竹・梅）3種類と常温商品（竹）の計4種類が登場します。

・2026梅セット【冷凍】

セット内容は、牛丼の具×2袋／豚丼の具×2袋／牛鍋丼の具×2袋／親子丼の素×3袋／紅生姜×1袋です。

価格は3996円。

・2026竹セット【冷凍】

セット内容は、牛丼の具×4袋／豚丼の具×2袋／豚しょうが焼×2袋／焼鶏丼の具×2袋／親子丼の素×2袋／うなぎ蒲焼き×1袋／とろろ×1袋（2食）／唐辛子×1本です。

価格は5940円。

・2026松セット【冷凍】

セット内容は、牛丼の具×6袋／豚丼の具×4袋／豚しょうが焼×2袋／親子丼の素×2袋／とろろ×1袋（2食）／唐辛子×1本／紅生姜×1袋／はなまる讃岐うどん×1袋／はなまる焼うどん×1袋／牛すき焼うどん×1袋／湯呑×1個です。

価格は8424円。

・2026竹セット【常温】

セット内容は、レトルト牛丼の具×3箱／バターチキンカレー×3袋／ばり馬鍋つゆ×1袋／カレー鍋つゆ×1袋／レトルトとん汁×2袋／冷汁×2袋／フリーズドライ牛すい×2個／唐辛子×1本です。

価格は5940円。

福箱を購入した先着3000人には、干支文字入り超小盛丼がもらえます。

干支の「午」が入った限定デザインです。

タテ3cm×ヨコ7cmの手のひらサイズ感で、小鉢やおちょこ、小物入れに使えます。

「福箱」は、吉野家公式通販ショップのほか、吉野家オフィシャルショップ楽天市場店、吉野家公式ショップYahoo！ショッピング店、吉野家公式ショップdショッピング店で販売中。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部