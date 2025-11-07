秋冬も【無印良品】が頼りになる！ 40・50代が狙いたい「最旬セーター」

寒い季節の大人コーデで頼りになるのは、上質感があってシンプルで着まわしやすいセーターかも。そこで今回は、ウールやヤク素材を使ったあたたかみのあるセーターを【無印良品】からピックアップ。ほどよいゆとりのあるシルエットも魅力です。

秋冬にヘビロテしたい本命セーター

【無印良品】「ウールローゲージクルーネックセーター」\12,900（税込）

ざっくり編まれたウール100%のローゲージニットは、程よい厚みがありリラックス感たっぷりな仕上がり。ゆとりのある身幅と落ち感のある肩ラインが、自然とこなれた印象を演出できそうです。ネックや袖口、裾のリブ編みも、シンプルなセーターにアクセントをプラス。シンプルコーデでもセンスよく格上げできるかも。

ハイネックで洗練された印象アップ

【無印良品】「ヤク混タートルネックセーター」\9,900（税込）

「柔らかな着心地の良さが特長」と公式サイトで紹介されている、ヤク混ウールのセーター。高めのネックデザインが上品で、女性らしい雰囲気を演出できそうです。落ち着きのあるスモーキーイエローなら、派手すぎることなく秋冬コーデを明るく見せてくれるはず。一枚で着るのはもちろん、ジャケットのインナーにもおすすめです。

