秋冬も【無印良品】が頼りになる！ 40・50代が狙いたい「最旬セーター」
寒い季節の大人コーデで頼りになるのは、上質感があってシンプルで着まわしやすいセーターかも。そこで今回は、ウールやヤク素材を使ったあたたかみのあるセーターを【無印良品】からピックアップ。ほどよいゆとりのあるシルエットも魅力です。
秋冬にヘビロテしたい本命セーター
【無印良品】「ウールローゲージクルーネックセーター」\12,900（税込）
ざっくり編まれたウール100%のローゲージニットは、程よい厚みがありリラックス感たっぷりな仕上がり。ゆとりのある身幅と落ち感のある肩ラインが、自然とこなれた印象を演出できそうです。ネックや袖口、裾のリブ編みも、シンプルなセーターにアクセントをプラス。シンプルコーデでもセンスよく格上げできるかも。
ハイネックで洗練された印象アップ
【無印良品】「ヤク混タートルネックセーター」\9,900（税込）
「柔らかな着心地の良さが特長」と公式サイトで紹介されている、ヤク混ウールのセーター。高めのネックデザインが上品で、女性らしい雰囲気を演出できそうです。落ち着きのあるスモーキーイエローなら、派手すぎることなく秋冬コーデを明るく見せてくれるはず。一枚で着るのはもちろん、ジャケットのインナーにもおすすめです。
