Aぇ! group・佐野晶哉「正直嫌ですね」お弁当で尽くす系彼女に持論「やりすぎじゃない？」

11月6日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして佐野晶哉（Aぇ! group）と上白石萌歌が出演した。

彼氏にひたすら尽くすタイプの女性の話題になると、佐野はそれを負担に感じてしまう可能性について話し…。

今回のテーマは「尽くす恋」。自身は“尽くしたい派”だという佐野と、“尽くされたい派”の上白石が恋愛観を赤裸々に語った。

“24時間尽くす系彼女”と題したミニドラマでは、お泊りデートで恋人の家を訪れた女性が描かれた。女性は彼氏が仕事に出ている間、好物の夕食を作って帰りをお出迎え。また翌日もどんなに朝が早くても彼の時間に合わせてお弁当を用意していた。

これを見た上白石は「最高じゃないですか？」と彼の気持ちを代弁。一方、佐野は「いやいやいや、これは…やりすぎじゃない？」と一歩引いてしまう。山里は「大変じゃない？続く？」と疑問符。鈴木は「結婚してからのほうがいいんじゃない？」と、四者四様の感想をもったようだった。

さらに女性は、お弁当にメッセージカードを添えて仕事が忙しい彼を応援。その後も彼がいない間に家事をすべて済ませるなど、徹底した尽くしっぷりだった。

VTRを見え終えた佐野は、「めちゃめちゃ危ない状態ではありますよね」と指摘。「これが当たり前になって、彼氏が帰ってきたタイミングで“おいしかったよ、ありがとう”という一言がなかったら、その瞬間彼女ブチギレません？」と危惧する。

そのうえで「ここまでされると自分も何かせなってなるから、俺は正直嫌ですね、ここまでは」と率直に語った。

尽くすタイプだという鈴木に山里が「常に“ありがとう、おいしかった”ってリターンはなきゃだめってことだ」と話を振ると、鈴木は「リターンがあったら、また作ってあげたいってなります」と尽くす側の心情を明かす。

さらに鈴木が「お昼ごはん食べた瞬間に連絡してほしい」と続けると、佐野は「だから作ってもらうの嫌なのかもしれないですね」と苦笑。スタジオに笑いが起こると、山里は「重いんだよね」と理解を示していた。