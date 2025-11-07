「普通の幸せ」から外れてしまった？ 35歳の女性が今思うこと／Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜（7）
友人と一緒に住む独身女性。見切り品を見て思うのは「自分に重なって見える」／Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜（1）
ひとつ屋根の下、ふたりの女性の暮らしに新しく加わったのは、母親を亡くした少女でした。
35歳で独身、現在は彼氏がいない美和。美和は「結婚して妻となり、出産して母となる」と漠然と考えていましたが、とある日に医師から子どもを産めない体であることを告げられました。
彼女は「女としての存在価値がない」という思いに囚われていたところ、男性の体を持つ女性・茜と出会い、考えを改めていくことに。
詩織の葬式で出会ったのは、その娘である杏。彼女を誰が引き取るかで一悶着あり、美和も決意を固めることになりますが…？
「なんで私、こんな体なんだろう――。私は戦う、幸せになるために」
ふたりの女性と親を亡くした少女のエピソードをお送りします。
※本記事はISAKA著の書籍『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜 1』から一部抜粋・編集しました。
※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体名・事件とは一切関係ありません。
著＝ISAKA／『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜 1』