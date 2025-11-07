東京屈指の人気フレンチ「L’AS」が福岡に上陸！五感で楽しむライブキッチンと、驚異的な満足感のフルコースを体感してきた
2012年、東京・南青山に開店した際、「月替わりのおまかせコース(当時は5000円)」1本のメニュー構成を採用し、「美食界の価格水準に革命を起こした」と話題となった、兼子大輔シェフ率いる「L’AS(ラス)」。
【写真】兼子大輔シェフは大阪「ベカス」、東京「コートドール」を経て渡仏し、2012年南青山に「L’AS」をオープン。2014年イギリスの高級グルメ雑誌「FOUR」主催の世界の若手ベストシェフに選出されるなど、世界からも高い評価を受ける
2023年から4年連続で「ミシュランガイド東京」のビブグルマンに選出されるなど、東京のフレンチシーンで確かな評価を得ている人気店が、2025年9月12日、福岡・薬院エリアにオープンした。南青山店に続く2号店で、地方都市としては初めての展開となる。
福岡店も月替わりの7000円のフルコース(9〜10品)1本に集約する潔さは同様。福岡出店の理由を創業シェフの兼子大輔さんは「街の人の食に対するアンテナの高さに加え、鮮魚や野菜、肉など周辺エリアの食材のポテンシャルが高い。ここでなら自分たちの“最適解”が更新できると考えました」と語る。
「L’AS」を語るうえで欠かせないのが、調理とサービスが一体化した“ライブ感”だ。単なるオープンキッチンの枠を超え、席によっては「厨房の中で食事しているよう」と評されるほど、厨房とホールがシームレスにつながった設計で、調理の音や香り、手さばきまでが演出の一部となり、食の臨場感を五感で味わえる。
福岡店のシェフを任された中島陸さんも「盛り付けの手元まで見えるほどの近さなので、正直怖さもあります。ただ、お客様の驚いた表情や『おいしいね』という反応もダイレクトに伝わるので、いい刺激になっています」と話す。
この日のコースは9皿で構成。幕開けはスプーンにのった「ひとくちの自家製モッツアレラチーズ」だった。
直前に練り上げた“モッツァレラチーズ”を急冷した牛乳の中でさらに凝縮させ、ミルク感とモチモチとした食感を倍増させる。「この製法だとミルク感とモチっとした食感だけ楽しめるんです」(中島さん)
言葉通り、できたての白玉のような滑らかな食感で、口いっぱいに広がるミルクの風味も含めてはじめての体験。あわせるオリーブオイルはフルーティーで芳醇な香りのスペイン産「マシア・エル・アルテット」を使うなど、素材選びにも妥協がない。
2皿目は「L’AS」のシグネチャーともいえる「フォアグラのクリスピーサンド」。バリッと香ばしい極薄のクッキー生地にフォアグラのムースを挟み、ひと口で甘味と塩味、香ばしさが広がる。個包装の菓子のようにパッケージに包まれて運ばれるプレゼンテーションを含め、店の遊び心と美意識が詰まった一品だ。
3皿目以降も、派手さではなく緻密さと構成で魅せるのがL’ASのスタイルだ。
「冷製ポトフ」では一皿に色とりどりの野菜が盛られるが、それぞれ生・茹で・蒸しなど調理法や下味を変え、素材の持ち味を引き出したもの。
「オーロラサーモンのスモーク」はサクラチップで燻し、低温オーブンで1分40秒だけ火入れ。生でも火を通しすぎてもいない一瞬を狙って、サーモンの一番おいしい瞬間を閉じ込めた。
表面的な流行や装飾ではなく、素材と火入れ、味の構築を最優先させる正統派フレンチに根差した技術は、兼子シェフの経歴からも読み取れる。兼子シェフはかつて、東京白金台にあった伝説的な店「コートドール」の斉須政雄シェフのもとで修業。
料理人にとって“聖地”ともいえる場所で、“火を通すとは、素材を変えるのではなく、素材を活かすこと”“料理は足し算ではなく、引き算”といった料理の本質を学び取った。
「『冷製ポトフ』では大根をコリアンダーなどのスパイスとともに下茹でしていますが、これは『コートドール』の技にヒントを得たもの。こういう地道な作業を積み重ねることで、身近な素材でも満足感を生み出せると思うんです」(中島さん)
また、「L’AS」では、料理に寄り添うペアリングも魅力のひとつ。ワインは世界各地のものを楽しんでほしいとフランス産に留まらず味の流れに合わせて構成。ノンアルコールペアリングでは、チャイスパイスやホワイトバルサミコ、旬の果実を使ったカクテルドリンクなどが登場する。
「一杯ごとに次の料理の入口をつくる意識で選んでいます」と語るのは統括ソムリエの光武聡さん。料理単体では得られない深い調和を、手頃な価格で体験できるのもうれしい。
豪華な素材に頼らず、一方で調味料やシンプルに味わう素材は惜しみなくいいものを使用する。そのメリハリは効かせつつ、技と構成で食の豊かさ・楽しさを伝える。しかもフルコース7000円という戦略的な価格帯で。
高級レストランと遜色のないクオリティを肩肘張らずに楽しめる店として、福岡のグルメシーンに新風を巻き起こす店になりそうだ。
【「L’AS福岡」店舗詳細】
■住所：福岡市中央区渡辺通2-7-12
■電話：090-1798-1844(予約の電話は営業時間外のみ受付)
■営業時間：17時30分〜22時30分(LO20時30分)、土日祝12時〜14時30分(LO12時30分)、17時〜22時30分(LO20時30分)
■営業日：不定休
■席数：48席
■予約：電話、公式サイト、予約WEBサイト
※チャージ料金として1人550円かかります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
