乃木坂46、約7年振りのオリジナルアルバム『My respect』リリース　発売記念ライブも開催

乃木坂46が、2026年1月14日に約7年振りとなるオリジナルアルバム『My respect』を発売する。また、リリースを記念して2月22日、23日に東京都 有明アリーナで『乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』を開催することを明らかにした。

乃木坂46のオリジナルアルバムは5作目となり、2019年4月に発表した『今が思い出になるまで』以来の作品だ。今作は29thシングル『Actually...』から最新シングルまで、既に発表している3期生～5期生の楽曲をDisc2として収録したType-A～C、それらをすべて網羅した完全生産限定盤の豪華仕様、通常盤の5形態での発売となる。

リリースを記念したライブ『乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』は、アルバムの内容を中心に構成されたライブとなり、有明アリーナで2日間開催する。なお、YouTubeショッピングのストアカートからアルバムを予約した人＆乃木坂46モバイル会員限定のチケット超最速先行応募もスタートするとのこと。

また、11月26日に発売されるニューシングル『ビリヤニ』のMVも公開された。監督は「不道徳な夏」、「ってかさ」を手掛けた王一川が務めている。

