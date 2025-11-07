Snow Manの深澤辰哉、佐久間大介、向井康二が、スポットのバイトサービス「スポットバイトル」に加え、あらたにアルバイト・パートの求人情報サービス「バイトル」のCMキャラクターに就任。新TVCMが11月7日から全国で順次放映開始される。

【画像】深澤辰哉＆佐久間大介＆向井康二「バイトル」CMオフショット／【動画】新CM「レギュラーバイトはバイトル」篇＆「好きを仕事に」篇／CMメイキング映像

向井は自身のInstagramにて、真っ赤なバスケットボールユニフォーム姿で撮影された複数のオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。

■深澤辰哉＆佐久間大介＆向井康二がバスケユニフォームで見せた“青春感”あふれるショット

投稿は佐久間、深澤との3ショットからスタート。揃いのユニフォームを着て、笑い合いながら肩を寄せる姿や、全員で両手を上げるポーズも。仲の良さが伝わる自然体の表情が印象的だ。

■向井康二がシュートを放つ瞬間やリラックスカットも

向井のソロショットでは、ボールを持って真剣な表情を見せるカットや、少し気を抜いたような座りショットも公開。シュートを放つ瞬間を捉えた写真では、腕を大きく伸ばした美しいフォームが際立っている。

光が差し込むスタジオセットで赤いユニフォーム姿の3人が笑顔を見せる写真の数々に、ファンからは「爽やかすぎる」「青春ドラマみたい」「マネージャーの記憶出てきた」「まじで恋」「バスケ部のイケメン先輩たち」「メロすぎ案件」など、多くの反響が寄せられている。

■新CM「レギュラーバイトはバイトル」篇

■新CM「好きを仕事に」篇

■CMメイキング映像