　「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Razer BlackWidow V4 X Zenless Zone Zero Edition - JP

RZ03-04704400-R3J1（Razer）

2位　G213 RGB Gaming Keyboard

G213r（ロジクール）

3位　G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ホワイト English

G515-TKL-RTWH（ロジクール）

4位　PRO X TKL RAPID ブラック Japanese

G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）

5位　G515 TKL LIGHTSPEED 神里綾華 特別モデル 限定テーブルマット付

G515-GE-AYA-BUNDLE（ロジクール）

6位　PRO Gaming Keyboard Linear

G-PKB-002LN（ロジクール）

7位　PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White

PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）

8位　G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック English

G515-TKL-RTBK（ロジクール）

9位　G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Linear

G512r-LN（ロジクール）

10位　PRO X TKL RAPID ホワイト Japanese

G-PKB-TKL-RTWH（ロジクール）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。