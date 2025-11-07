¡ÖÂåÉ½¤Ç¤âËÜÅö¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¡×ËÅÄÍÛÊ¿¤¬ÂçÃíÌÜ¤¹¤ë¡È»Ë¾åºÇÂ®¡É¤Î¿¹ÊÝJÀï»Î¤Ï¡©¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ë¡£¡Ø¤ª¤ª¡ª¤¹¤´¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÅÄÍÛÊ¿»á¤¬¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëDAZN¤ÎÈÖÁÈ¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¾®Àî¹Ò´ð¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¾®Àî¤Ï¡¢¶Í¸÷³Ø±à¹â¤«¤éÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë²ÃÆþ¡£Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍîÁª¤È¤¤¤¦Í«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ù¡¹¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÁ°Ç¯¤«¤éºßÀÒ¤¹¤ë²£ÉÍFC¤òÎ¥¤ì¡¢¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¤ÎNEC¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï11»î¹çÌÜ¤Ç10ÅÀÌÜ¤òµó¤²¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¡£³Î¤«¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤«¡¢¼«¿È¤âFW¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ËÅÄ»á¤Ï¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¼êÁ°¤°¤é¤¤¤Î¥¸¥å¥Ó¥í¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯ËÍ¤Ë¶á¤¤¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¶õÃæÀï¤Î¤È¤³¤í¤â¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¶î¤±°ú¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡£Áê¼ê¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¼è¤ëÆÀ°Õ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ£±¸Ä±Â¤ò»µ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¡Ê¥´¡¼¥ë¤ò¡ËÃ¥¤¦¤È¤«¡×
¡¡¼«¿È¤ä¾®Àî¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸«¤ì¤Ê¤¤¡×¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¤«¤Ã¤Æ¤¿¤À¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£Ëè²ó¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë¤Ê¤ó¤ÆÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÀµ¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¶î¤±°ú¤¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¡¢£±ÈÖÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥í¥¹¤«¤é¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¾®ÀîÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤ª¡ª¤¹¤´¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÂåÉ½¤Ç¤âËÜÅö¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Æü¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¡¢CF¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÎ©¾ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ËÜµ¤¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ¤¶¤¹ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÁ°¤Ë¡¢Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¤Ï¤è¤ê¶¯Îõ¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¡¢º£ÅÙ¤³¤½ÂçÉñÂæ¤Çµ±¤¤òÊü¤Æ¤ë¤«¡£
