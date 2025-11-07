木村拓哉、「ノーグッドさえも楽しい」 山田洋次監督の優しさと緊張感あふれる現場メイキング公開
俳優の倍賞千恵子、木村拓哉が出演する山田洋次監督の最新映画『TOKYOタクシー』（21日公開）において、倍賞、木村、蒼井優ら豪華キャストが本作の撮影を振り返ると同時に山田組の温かな現場の舞台裏を収めたメイキング映像とメイキング画像が解禁となった。
【動画】本編映像初解禁！思わずクスッとしてしまうタクシー運転手と乗客の掛け合い
本作は、フランスで初登場新作1位を獲得、2022年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』が原作。昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田洋次監督が、刻々と変化する大都市＜東京＞を舞台に、人生の喜びを謳いあげる、感動のヒューマンドラマ。
タクシー運転手の宇佐美浩二（木村）は、ある日85歳の高野すみれ（倍賞）を東京・柴又から、神奈川の葉山にある高齢者施設まで送ることになった。人生の終盤を迎えたすみれは、「東京の見納めに、いくつか寄ってみたいところがある」と浩二に頼み、幼少期から現在まで人生のターニングポイントとなった思い出の場所を寄り道することに。タクシーで旅を共にするうち次第に心を許したすみれは、初対面の浩二に、喜びと悲しみを織り交ぜた壮絶な人生を語り始める。そんな“たった1日の旅”が偶然出会った2二人の心、そして人生を大きく動かしていく。
解禁された映像では、“役者”を何よりも大事にする山田組のアットホームな撮影現場の裏側が映し出される。本作で山田作品への出演が70回目となる倍賞は「私の準備が間に合わないくらい、ものすごく山田さんがエネルギッシュ」と語り、94歳になった今でも第一線で活躍する山田監督の現役ぶりに驚く。
『武士の一分』以来、19年ぶりの山田組への参加となった木村も「こんな贅沢（ぜいたく）で、ハートフルな現場はめったにないので、巡り会えたことがラッキー」と山田組は自身にとって特別な場所であることを明かし、倍賞と木村が山田監督と笑顔でハイタッチする様子や、クランクアップの際に倍賞と山田監督が熱いハグを交わす姿も映し出され、キャストと監督の間には揺るぎない絆があることを感じさせる。
さらに、過酷な人生を歩んできたすみれの若かりし頃を熱演した蒼井優も「毎日が優しさにあふれていて、ピリッとした素晴らしい緊張感もある山田組に戻ってこられたことが、夢のようで幸せです」と語り、スタッフや監督とのつな繋がりを大切にする山田組の現場がキャストから愛されていることがうかが伺える。
山田監督の代表作『男はつらいよ』では渥美清と共演、『幸福の黄色いハンカチ』では高倉健と夫婦役を演じるなど、日本屈指の名優たちと日本映画の黄金期を作り上げてきた倍賞。
そんな倍賞は、『ハウルの動く城』以来21年ぶりの共演で、実写作品では初共演となった木村について「お互いに演技が上手くいくとハイタッチしたりしていました。ものすごい豊かな才能を持ってらっしゃる人で、いろんな引き出しがあるので芝居していてすごい楽しかった」と語り、数々の名演を目の当たりにしてきた倍賞にとっても、その演技力は魅力的であるようだ。
木村も「なかなかOKが出ないにしても、悔しいとかではなく、ノーグッドさえも楽しい。倍賞さんとやらせていただいた一つ一つの工程が楽しかったです」と、山田組で倍賞と過ごすすべての瞬間を楽しんでいたことを明かした。カメラが回っていない時にも、2人が笑顔で会話を交わす様子も映し出され、撮影を通して信頼関係を築いた2二人が、劇中で心を通わせていくすみれと浩二の関係性をどのように演じているのかにも注目だ。さらにクランクアップでは70作を共にしてきた、倍賞と監督との強い絆を感じさせる熱いハグの瞬間も映し出されている。
