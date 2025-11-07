岡田紗佳、東ブクロの“1000万円”愛車を絶賛「エロい車」
プロ雀士でモデルの岡田紗佳が、5日放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）に出演。お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロと夜景ドライブデートに出かけた。
【動画】森香澄もニヤける…岡田紗佳、東ブクロの“1000万円”愛車で夜景ドライブデート
過去2度の共演でお互いに好印象だった岡田と東ブクロ。この日は「ハニカミドライブデート」と題し、2人でドライブデートに出かけることに。
東ブクロの“ガチ愛車”である1000万円の『アウディTTS』の限定車の助手席に乗り込んだ岡田は、早々に「いい車ですね。エロい車」「エロいじゃん、2シートで」と絶賛。東ブクロが「2ドアが好きなんですよ」と言うと、すかさず岡田がその理由を聞く。東ブクロの「個室感あるじゃないんですか」とプレイボーイな回答に、岡田は「エロがってる」と断言。
さらに「何人の女性を乗せてきたんですか？」と聞くと、東ブクロは「岡田さんが初めてよ」と回答。岡田がすかさず「ウソつけ」と返すなど、丁々発止のやり取りを繰り広げた。
その後、さまざまな「ハニカミ指令」で距離を縮めながら、モニタリングしている森香澄がニヤニヤしてしまうデートを繰り広げた。
なお番組の模様は「TVer」で13日深夜2時36分まで見逃し配信中。
