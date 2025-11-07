ポストシーズン初戦から見守り続けたドジャースの妻たちも優勝パレードを大いに楽しみました。

夫人会では初戦から球場に集まり、夫たちを全力で応援している様子をInstagramで投稿。その中には大谷翔平選手の妻・真美子さんの姿も写っていました。ポストシーズン初戦のワイルドカードはドジャー・スタジアムで2連勝したため移動はありませんでしたが、地区シリーズのフィリーズ戦は東海岸にあるロサンゼルスから西にあるフィラデルフィアへ大遠征。さらにワールドシリーズはブルージェイズがカナダのチームであるため国境を越えて応援に向かいました。

それでも1戦も欠かさずに現地へ応援に駆けつけた妻たち、夫人会にアップされる写真にはいつも笑顔が輝いていました。

妻たちの応援の力もありドジャースはワールドシリーズ連覇を達成。日本時間4日に、ロサンゼルスで優勝パレードが行われました。選手らの横にはもちろん妻たちの姿が。夫人会は日本時間7日にSNSで写真を投稿。パレードや祝賀会を家族と楽しんでいる様子や、妻たちだけの集合写真など絆が強まった様子がうかがえました。