お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が6日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）で、知られざる素顔を明かした。

番組で東京・高田馬場を訪れたケンコバ。いつもは繁華街を歩きながら、自身が気になった店に入る展開となるが、この日は「どんだけ気になっても飛び込めない事情がある」とケンコバ。親交のある「バナナマン」日村勇紀との約束で、「普通のウォーキングの時に（日村が）気になった店に今回行ってくれと、高田馬場にあるからと、行くことになりました」と明かした。

その創業100年という老舗店で、まずは焼き鳥を堪能しながら「俺、よそでは言うてないんですけど」と切り出し、「自炊する時に鶏肉を買った時、皮を取っといて冷凍庫に入れて、タッパーにいっぱいになったら、そこから鶏皮で鶏油（チーユ）を作るんですよね、2時間ぐらいかけて」と打ち明けた。

そして「弱火で鶏皮をずーっと炒め続けたら、透明の脂が出る。それをラーメンとかスープに、さじ1杯加えたら香りが出る」と解説。そんな自身を「後輩達には知られたくない」と恥じらいながら、「“あの人鶏油作ってるねんや”ってなったら、一気にカリスマ性を失いそう」と笑いを誘っていた。