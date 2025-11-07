群馬グリーンウイングスがジュニアスクール生を新規募集中！

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスが6日（木）、スクール生の新規募集を開始したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今回募集が開始されたのは、ジュニアの新規スクール生。対象は2026年4月より小学6年生～中学3年生になる女子で、バレーボールの基本技術やチームプレーを学びたい方、競技力向上を目指す方など、経験の有無は問われず誰でも参加が可能だ。定員は20名程度としている。

スクール生の活動日時は、毎週金曜日の18:00～20:00を予定しており、入会金は5,000円、月謝が3,000円となっている。募集期間は、11月7日（金）18時00分～12月5日（金）23時59分までとし、始動日は12月12日（金）～を予定している。

併せて、クラブは2026年度のジュニアチームへの昇格を目指す選考会を実施することも発表。2026年1月18日（日）と1月20日（火）の2日程で行われる。なお、このジュニアチーム選考会は2026年4月頃に再び実施予定とのことで、その際はスクール生に限らず、アカデミーに所属していない選手も参加可能としている。