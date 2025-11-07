あの、美脚際立つ“ピタリ賞”ショットに反響「おめでとうございます」「目が離せない」
【モデルプレス＝2025/11/07】歌手のあのが11月6日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ「ピタリ賞」ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元アイドル「目が離せない」ピタリ賞獲得時の美脚際立つ衣装
あのは、同日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」2時間SPの「ゴチバトル」に出演。「偏食難易度MAXな中、海老とデザート攻めでなんと、ピタリ賞獲りました」と、勝利の報告を投稿した。
公開された写真では、フリルやレース、チェック柄があしらわれた華やかなワンピースに、くしゅっとした靴下とレース付きの靴を合わせた個性派コーディネートを披露。ミッキーマウス像やカラフルなバルーンを背景に、太ももまで大胆に見えるアシンメトリーな裾からは、スラリと伸びた美しい脚がひときわ目を引く。「天才！100万円獲得 ゴチになります」と嬉しそうに締めくくったこの投稿には、女優の本田翼も反応し、祝福のコメントを寄せている。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「脚が綺麗すぎる」「衣装も可愛い」「あのちゃんワールド全開で良かった」「楽しんでるの伝わる」「可愛すぎる」「目が離せない」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆あの、脚線美際立つピタリ賞ショット公開
◆あのの投稿に反響
