Aぇ! group佐野晶哉、女性に“ドキッとする瞬間”告白「あ〜好き！」「ギャップが良い」
【モデルプレス＝2025/11/07】Aぇ! groupの佐野晶哉が、テレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分〜）に出演。「女性にドキッとする瞬間」を語った。
【写真】ドキッとする女性実演した31歳美人女優
番組MCの南海キャンディーズ・山里亮太に「あざとい女性は好き？」と問いかけられた佐野は「大好きです！嫌いな男はいないと思います」と満面の笑みで回答。「女性にドキッとする瞬間」を聞かれると、現場で目上のスタッフに「そうですね。そうだと思います」と敬語で話す女性が、目上のスタッフがいなくなり「いや〜◯◯だよね」と佐野にフランクに話す瞬間に「こっちが素やん」となり、ドキドキすると語った。
それに対して山里が「たまたま居合わせただけじゃないの？」とツッコミを入れると「壁のない佐野くんとはフランクに喋れるよっていうギャップが良い」と、話す相手が変わったときにキャラクターが変わる瞬間が好きだと説明した。
実際に、ギャップがある人の役を番組MCで歌手でモデルの鈴木愛理が、先輩役を女優の上白石萌歌が再現し、鈴木が「今日はありがとうございました」と上白石に敬語で話した後、佐野に「まじお腹すいたね」と話しかけると佐野は即座に「あ〜好き！！」と叫び、「声のトーンが低くなるのが好き」と声の温度差があるところがポイントだと説明。「家で2人でしゃべるときはこのトーンなんだろなと考えちゃう」とコメントした。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
