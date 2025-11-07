4児の母・hitomi、三男とディズニー満喫 密着ショットに「微笑ましい」「癒しの光景」の声
【モデルプレス＝2025/11/07】歌手のhitomiが11月7日、自身のInstagramを更新。三男と東京ディズニーランドを訪れた様子を公開した。
hitomiは「三男のペースに合わせてほのぼのディズニーを楽しみました」と報告。三男のお気に入りのアトラクション「ウエスタンリバー鉄道」に一緒に乗ったといい、三男の頭に頬を寄せた密着ショットを披露した。「自分も楽しんでますが、何より子ども達の感動している横顔を見るのが好き」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「素敵な1日になりましたね」「癒しの光景」「幸せ溢れてる」といったコメントが寄せられている。
hitomiは2008年に第1子女児、2014年に第2子男児、2016年10月に第3子男児、2020年7月に第4子男児を出産。4児の母としてのSNS発信も話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆hitomi、三男とディズニー満喫
◆hitomiの投稿に「微笑ましい」と反響
