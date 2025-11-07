桜田ひより、ミニスカ姿のオフショット公開「脚綺麗」「全てが可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/07】女優の桜田ひよりが11月6日、自身のInstagramを更新。11月14日に発売される1stスタイルブック「ひよりごと」（主婦と生活社）のオフショットを披露した。
【写真】22歳美人女優「スタイル良すぎる」ミニスカ姿で美脚スラリ
桜田は「発売日の14日までもう少し待っててね」とつづり、すらりとした脚が際立つミニ丈スカート姿の写真を投稿。また、キャミソールトップスとショートパンツ、丈が長めのシャツを着用し、夕日を眺める動画も公開した。
この投稿に、ファンからは「癒される」「脚綺麗」「天使のような美しさ」「全てが可愛い」「スタイル良すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳美人女優「スタイル良すぎる」ミニスカ姿で美脚スラリ
◆桜田ひより、ミニスカ姿で美脚披露
桜田は「発売日の14日までもう少し待っててね」とつづり、すらりとした脚が際立つミニ丈スカート姿の写真を投稿。また、キャミソールトップスとショートパンツ、丈が長めのシャツを着用し、夕日を眺める動画も公開した。
◆桜田ひよりの投稿に「天使のような美しさ」と反響
この投稿に、ファンからは「癒される」「脚綺麗」「天使のような美しさ」「全てが可愛い」「スタイル良すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】