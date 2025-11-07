ゴンチャが、2026年の新年限定福袋「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」（ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026）を、オンラインと店頭で販売する。



ファンプログラム「My Gong cha」会員は11月18日（火）の12時からで、LEGEND、AMBASSADOR会員限定の先行販売は11月12日（水）の12時から。店頭では2026年1月1日から順次販売される。

ゴンチャ福袋「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」発売

今回は「フルーツとお茶」をテーマに、ゴンチャのオリジナルグッズやフルーツティーアソート、ドリンクとトッピングを楽しめるチケットがセットになっている。

お茶とドライフルーツを組み合わせた初の「フルーツティーアソート」がお目見えする。内容は、3種のお茶（阿里山ウーロンティー、グリーンルイボスティー、蜜香紅茶）とドライフルーツ（マンゴー、オレンジ×ピーチ、レモン×ストロベリー）で、自由に組み合わせることで、何通りものフルーツティーが楽しめる。フルーツとお茶がデザインされたオリジナル巾着に入っている。

フルーツティーアソート

オリジナル巾着（サイズ：17cm×22cm）

HAPPINESS BAGを包む、フルーツティーをテーマにした「オリジナルバンダナ」（60cm×60cm）や、ゴンチャカラーの赤い持ち手がアクセントになった「オリジナルグラスマグカップ」（300ml）も入っている。



バンダナと巾着は、イラストレーターのASUKA EOによるデザインで、ゴンチャのオリジナルアイテムとなる。

オリジナルバンダナ（60cm×60cm）

オリジナルグラスマグカップ（300ml）

さらに約5400円相当となる「ドリンクフリーチケット」（5枚）と「トッピングフリーチケット」（5枚）が、2026のお正月デザインで入っている。

2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット（5枚） トッピングフリーチケット（5枚）

ゴンチャの福袋「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」（税込・送料込み 8200円）は、オンラインと店頭で、数量限定で販売。



オンライン販売は、ファンプログラム「My Gong cha」会員が11月18日（火）12時から11月27日（木）23時59分まで。LEGEND、AMBASSADOR会員限定の先行販売は11月12日の（水）12時から11月13日（水）23時59分までとなる。



店頭では1月1日（木）から順次販売される。数量限定でなくなり次第終了となる。