日本の靴下三大産地の1つ・兵庫県で、その7割を占める、全国でも有数の靴下生産地である加古川。その地で靴下ブランドを展開する企業が、陸上系人気ユーチューバーとコラボしたランニングソックスを数量限定で発売します。



これは、加古川のユニバルが、兵庫県出身の陸上系ユーチューバー・中島怜利（れいり）さんとの連携により実現した、今年の神戸マラソンに合わせた取り組み。11月14日（金）・15日（土）に神戸国際展示場3号館で開かれる「神戸マラソンEXPO2025」内の「KOBE MARATHON OPEN MARKET 2025」で先行販売されます。

中島さんは2019年の箱根駅伝で東海大学の優勝メンバーとして活躍し、現在は陸上クラブ「TRIGGER AC」の運営やYouTubeチャンネル「レイリーチャンネル」での発信など、多方面で活動しています。妻の中島（旧姓・高松）智美ムセンビさんとともに、神戸マラソン2025のチャレンジアンバサダーにも就任しています。

陸上クラブ「TRIGGER AC」代表で、陸上ユーチューバーとしても活躍する中島怜利さん（画像提供：ユニバル）

今回のコラボソックス「IDATENハニカムテーピングソックス ショート丈 レイリーチャンネルコラボカラー」は、TRIGGER ACのチームカラーである黄色と黒を採用。ユニバルが手がける機能性ソックスブランド「IDATEN（イダテン）」の人気シリーズをベースにした特別仕様です。

「IDATENハニカムテーピングソックス ショート丈 レイリーチャンネルコラボカラー」（画像提供：ユニバル）

会場では、同アイテムとともに、IDATENシリーズ初のくすみ系カラーを取り入れたユニバルの新商品も先行販売。イベント当日には中島さん本人もブースに登場予定です。



ユニバルは「兵庫県でのスポーツイベントを盛り上げたい、地元発の機能性ソックスを多くの方に知ってもらいたい」とコメント。神戸マラソンに向けて、ランナーやファンの注目を集めそうです。