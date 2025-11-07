心地いいパリシック服が揃う【コントワー・デ・コトニエ】で佐藤かなさんが冬支度するなら？

【コントワー・デ・コトニエ】は、1995年に手の届くラグジュアリーブランドとしてフランスで誕生。着心地がいいハイクオリティな天然素材を使用し、着る人の個性をきわ立たせてくれる服が揃っています。

佐藤かなさんが気になったのは冬ならではの心地いいあったかアイテム

【コントワー・デ・コトニエ】左：カシミヤクルーネックセーター\14,900、スラウチジーンズ\9,990 右：ダブルフェイスジャケット\16,900、デニムフリルシャツ\9,990、バレルレッグジーンズ\9,990

「冬は、お出かけに欠かせないアウターのほか、肌触りのいいカシミヤやメリノウールのニット類が気になります」とスタイリストの佐藤かなさん。冬ならではのあったかアイテム、一緒にチェックしていきましょう。

肌あたりがやさしいカシミヤ100%のライン入りクルーネックニット

【コントワー・デ・コトニエ】カシミヤクルーネックセーター各\14,900

「素肌に着たくなるカシミヤ100%ならではのしなやかな肌触り。一見シンプルですが、肩から袖にかけてラインが入っていて、程よいアクセントになってくれます」

【コントワー・デ・コトニエ】カシミヤクルーネックセーター各\14,900

佐藤さんは、発色のいいオレンジをチョイス。

【コントワー・デ・コトニエ】カシミヤクルーネックセーター（Mサイズ着用）\14,900、ブラッシュドジャージーバレルレッグパンツ（Mサイズ着用）\9,990 ※佐藤さんの身長：165㎝

「鮮やかな色みで、さりげなくデザインもされているから、一枚でサマになります。ダークグレーのほんのり起毛したバレルレッグパンツで、シックに仕上げてみました」

軽やかなこなれ感を出してくれるのが、袖口のスリット。

【コントワー・デ・コトニエ】カシミヤクルーネックセーター\14,900、ブラッシュドジャージーバレルレッグパンツ\9,990

ラグランスリーブとライン入りの袖で、ベーシックな中にもスポーティなムードが漂います。

凛とした大人を演出してくれる全方位美シルエットなワイドパンツ

【コントワー・デ・コトニエ】ワイドパンツ各\12,900

「落ち感がいい薄手のウール100%素材で、脚をきれいに見せてくれるワイドパンツです。きれいめなのに、ゴムウエストだからラクというのも嬉しいところ」

【コントワー・デ・コトニエ】ワイドパンツ\12,900

佐藤さんはベージュを選び、ネイビーのベストとハイネックトップスを合わせて、落ち着いた雰囲気の大人カジュアルに。

【コントワー・デ・コトニエ】ワイドパンツ（Mサイズ着用）\12,900、ラムVネックベスト（Mサイズ着用）\5,990、【プリンセス タム・タム】極暖ヒートテックカシミヤブレンドリブハイネックT\2,990 ※佐藤さんの身長：165㎝

ストンと流れるように落ちる直線的な脚のラインが本当に秀逸。バックスタイルも、もちろん美シルエット！

【コントワー・デ・コトニエ】ワイドパンツ（Mサイズ着用）\12,900、ラムVネックベスト（Mサイズ着用）\5,990

きれいめにはけるワイドパンツを探している人は必見です！

カチッとしすぎないやわらかくて着回しやすいカシミヤ混ジャケット

【コントワー・デ・コトニエ】ダブルフェイスジャケット各\16,900

ジャケットとコートの中間のようなルックスで、リラックス感がありながら端正な印象も醸し出すダブルフェイスジャケット。

「ジャケットなのにカチッとしすぎず、裏地がなくてやわらかな着心地。カシミヤ混で肌ざわりもよく、いろんなテイストの服にマッチしてくれます」

佐藤さんは、トレンドカラーのダークブラウンをセレクト。

【コントワー・デ・コトニエ】ダブルフェイスジャケット（Mサイズ着用）\16,900

「ジャストサイズですが、仕立てのよさのおかげで窮屈な感じはありません」

コーディネートしたのは、フリル衿のシャツとバレルレッグジーンズ。

【コントワー・デ・コトニエ】ダブルフェイスジャケット（Mサイズ着用）\16,900コットンブレンドフリルシャツ(Mサイズ着用）\7,990、バレルレッグジーンズ（Mサイズ着用）\9,990 ※佐藤さんの身長：165㎝

「フリルカラーで女性らしさを添えつつ、バレルレッグジーンズでトレンド感も加えました。濃いめのデニムなので、カジュアル過ぎず大人っぽさがキープできます」

シンプルな中に程よくデザイン性を効かせた【コントワー・デ・コトニエ】は、オンラインストアと一部ユニクロ店舗で販売中。今回ご紹介できなかったアイテムもたくさんあるので、ぜひチェックしてみて！

●佐藤かな Profile

スタイリスト。雑誌『リンネル』などのほか、広告、カタログなどで活躍中。人気ブランドとのコラボレーションを手がけるほか、趣味の裁縫好きが高じてソーイング本も数多く出版。近著に『スタイリスト佐藤かなのソーイングブック』（ブティック社）、2025年11月14日（金）には最新刊『おしゃれの作り方 KANA'S STANDERD SEWING RECIPE』（文化出版局）が発売。Instagram：kaaana75

senior writer：Momoko Miyake