猫が『カーテン登り』をしてしまう4つの理由
1.高いところに行きたいから
猫がカーテンを登るのは「高い場所に行きたい」という本能の表れかもしれません。
例えるならば、カーテンはキャットタワーのようなもの。
野生時代に木登りをしていた名残があり、上から周囲を見渡すことで安心感を得ようとします。
なかにはカーテンレールの上でくつろぐ猫もおり、見ている飼い主さんはヒヤヒヤしてしまうことも。
実際、自力で登ったはいいものの、降りられなくなって飼い主さんに助けを求める猫もいるようです･･･！
2.カーテンの素材が好みだから
カーテンによく使われる布やレースの素材は、繊維が爪にひっかかりやすく、爪とぎ感覚で利用してしまうことがあります。
猫の爪は鋭く曲がった形状をしていて、まるでフック。
そのため、少し力を入れるだけで簡単にカーテンをつかむことができ、上に登るのもお手のものなのです。
特に、立ち上がって爪をとぐのが好きなタイプの猫には、絶好のターゲットになってしまうでしょう。
3.飼い主さんに構ってほしいから
「いたずらをしても無視するのが1番」とよく言われますが、カーテンに登っている愛猫を放っておくのは難しいです。
ついカーテンから引き離そうと、必死に止めに入る飼い主さんも多いでしょう。
しかし、それが「構ってもらえた」と猫に勘違いされる原因となり、困った行動を繰り返しやすくなります。
なかには、夜中に飼い主さんを起こしたいときの奥の手としてカーテン登りをする猫もおり、SNSでも時折話題になっています。
4.おもちゃだと勘違いしているから
外から吹き込む風やエアコンの風に揺れるカーテンは、猫の目にはまるで動くおもちゃのように映ります。
床まで垂れていれば手も届きやすく、まるで獲物を狙うかのように飛びかかってしまうこともあります。
また、多頭飼いをしている場合は、一方の猫がする行動をほかの猫が真似てしまい、遊びの被害が広がることも少なくないでしょう。
気づいたらカーテンレールに猫が勢ぞろい、なんていう光景も起こりうるかもしれません。
困った行動をやめさせるための対処法
カーテン登りをやめさせるには「ダメ！」と言葉で伝えるよりも、猫の本能を満たす環境づくりを優先するのがよいでしょう。
まずは「高い場所に行きたい」「遊びたい」といった欲求を叶えられる別の場所を用意してあげてください。
キャットタワーであれば、猫が思い切りよじ登れますし、耐久性の面も安心です。
窓際に設置すれば、景色を眺めながらリラックスもできます。
そのうえで、カーテン自体の見直しも検討しましょう。
「ペット対応のカーテン」やヒダのない「ロールスクリーン」に変えると、爪が立ちにくく、登ること自体難しくなります。
さらに、定期的に爪を整えておくと、布に引っかかりにくくなり、爪が折れてケガをする心配も減らせます。
まとめ
カーテンは、猫にとって「遊び」「爪とぎ」「飼い主さんの注目集め」が1度に叶う魅力的なアイテムです。
そのため、注意だけで登り癖をやめさせるのは難しいのが現実。
キャットタワーなど、猫の本能を満たす安全な高い場所を用意するとともに、カーテンの素材や爪のケアで物理的に対策することが大切です。
今日から少しずつ対策を取り入れ、愛猫のケガやストレスを防ぎましょう。