

左から齋藤飛鳥、根本要（スターダスト☆レビュー）（C）NHK

『The Covers ザ・ビートルズ ナイトII』が、11月20日午後10時からNHK総合で放送される。カバーズ・ゲストに岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義） GLIM SPANKY スターダスト☆レビュー。トーク・ゲストとして齋藤飛鳥が出演。ゲストが、ビートルズ愛を語り尽くす。

NHKの音楽番組「The Covers」が、総合テレビでお届けするスペシャル。今回は、1962年の鮮烈なデビュー以降、世界的に愛され続けるザ・ビートルズを特集する第２弾。

ザ・ビートルズ解散から55年、来年は日本にビートルズ・フィーバーが巻き起こった初来日から60年。この秋には、彼らの輝かしい軌跡を集めた『ザ・ビートルズ・アンソロジー』の新作発表も予定され話題に。スタジオには、そんなビートルズから影響を受けた、世代・ジャンルを超えたアーティストが集結。

MCは、ビートルズの音楽に精通するリリー・フランキーと、彼らの音楽を愛する20代・上白石萌歌。

【カバーズ・ゲスト】には、ビートルズから多大な音楽的影響を受けた【岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義）、スターダスト☆レビュー、GLIM SPANKY】、そして【トーク・ゲスト】として、ビートルズを始めUKロックをこよなく愛する【齋藤飛鳥】が登場。 豪華ゲストが、ビートルズ愛を語り尽くす。

岡村靖幸と斉藤和義による「岡村和義」は、ビートルズのドキュメンタリー作品『ザ・ビートルズ：GetBack』を観たことが、ユニット結成の大きなキッカケになったという。そんな彼らはアルバム『アビイ・ロード』収録の「カム・トゥゲザー」を、珠玉のバンドサウンドでカバー。

リアルタイムでビートルズの音楽に親しみ、影響を受けたスターダスト☆レビューは、同じく『アビイ・ロード』から、「オー！ダーリン」をスタ☆レビならではのバンドサウンドとコーラスワークでカバー。幼少期からビートルズの音楽に触れてきたというボーカル＆ギター根本要が、その魅力を熱弁する。

ビートルズや60年代の音楽にルーツを持つ、次世代ロックユニット・GLIM SPANKYは、70 年に発表され、世界的に歌い継がれる名曲「レット・イット・ビー」を、冨田恵一のアレンジでお届け。多くの人に愛され続けるナンバーを GLIM SPANKY ならではのグルーヴで披露。

トーク・ゲストには、俳優・齋藤飛鳥が初出演。1998年生まれ。トップアイドルとしてポップシーンを牽引。ビートルズやＵＫロックを愛する彼女が、ゲストと共に、等身大の言葉でビートルズの魅力を語る。齋藤飛鳥が語る、ビートルズに感じる普遍的な魅力や、マイ・フェイバリットな名曲とは？

世界の多くの人の心に寄り添い続ける、ビートルズの音楽。ＭＣとゲストが、思い思いに「私とビートルズ」の出会いやその魅力を語り合い、名曲世界の魅力を掘り下げる。（※カバーセレクションは、別途発表を予定）

今回からの総合スペシャルは、NHK ONEでも視聴できる。

NHK総合 『The Covers ザ・ビートルズ ナイトII』【ＭＣ】リリー・フランキー 上白石萌歌【語り】堂本光一【カバーズ・ゲスト】 岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義） GLIM SPANKY スターダスト☆レビュー (50音順)【トーク・ゲスト】 齋藤飛鳥■放送予定： 11月20日（木） 午後10時00分〜10時45分＜NHK総合＞※NHK ONE同時配信＆見逃し１週間【ザ・ビートルズ 名曲カバー】岡村和義 ♪「カム・トゥゲザー」 詞・曲：レノン＝マッカートニースターダスト☆レビュー ♪「オー！ダーリン」 詞・曲：レノン＝マッカートニーGLIM SPANKY ♪「レット・イット・ビー」 詞・曲：レノン＝マッカートニー※セレクションは、別途お知らせ。