松任谷由実、夫婦円満の秘けつは「朝のルーティン」 夫・正隆とは「ハサミのような関係」
歌手の松任谷由実が9日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演し、夫の松任谷正隆との関係について言及する。
【番組カット】凛としたたたずまい…モノトーン衣装に身を包んだ松任谷由実
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは53年にわたり第一線で活躍し続けるJ-POP界のスーパースター、“ユーミン”こと松任谷由実。1972年、18歳で“荒井由実”としてデビューし、独自のポップスを確立し幾度となく社会現象級のヒット作を生み出してきた。
番組では、すべての楽曲の編曲を担当するプロデューサーにして夫でもある、公私にわたるパートナー・正隆との絆についても語られる。2006年のライブのリハーサル中にカメラに収められた本音むき出しの映像も公開。そんな松任谷家の夫婦円満の秘けつだという“朝のルーティン”についても明かされる。正隆との関係を「ハサミのような関係」というユーミンだが、その心は…。
■出演者
【MC】林修、大政絢
【スタジオゲスト】いとうあさこ、木嶋真優、櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、澤部佑(ハライチ)、中島健人、田村淳
【VTR出演】松任谷由実
